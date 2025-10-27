“아타카(attacca)” 무엇도 멈추지 않는다…서울대OB합창단, 11월 정기연주회 개최

올해로 창단 41년째를 맞이한 서울대OB합창단이 11월 16일 오후 5시, ‘음향의 전당’으로 유명한 클래식 전문공연장 부천아트센터 콘서트홀에서 ‘아타카(attacca): 무엇도 멈추지 않는다’를 주제로 제51회 정기연주회를 개최한다. 티켓은 오는 28일 오후 3시부터 NOL티켓과 부천아트센터 홈페이지에서 예매할 수 있다.

원종수의 지휘로 진행되는 이번 연주회 1부에서는 바로크 음악의 거장 헨델의 초기 합창 걸작으로 평가되는 ‘딕시트 도미누스(Dixit Dominus)’ 전곡을 선보인다. 이 곡은 헨델이 이탈리아 체류 시기에 작곡한 라틴어 시편 110편의 음악적 재현으로, 8악장 구성의 화려한 대규모 합창곡이다. 빠른 템포 속에서도 정확한 리듬과 정교한 화성의 조화가 요구되는 곡으로, 헨델 특유의 극적 에너지를 체감할 수 있다.

2부에서는 삶의 시간을 재해석한 다양한 합창곡들로 채워진다.

미국의 젊은 작곡가 댄 포레스트(Dan Forrest)의 ‘Come to Me’와 ‘Song of the Wanderer’, 작곡가 김효근의 ‘내 영혼 바람되어’, 김광석의 ‘광야에서’, BTS의 ‘Life Goes On’, 소녀시대의 ‘다시 만난 세계’ 등을 합창곡으로 편곡해 선보인다. BTS의 ‘Life Goes On’은 서울대학교 합창단 동문들이 2021년 코로나19로 지친 일상을 버텨내고 있는 분들께 위로를 주고자 기획했던 가상합창(virtual choir) 프로젝트인 ‘앳홈콰이어 프로젝트(@HOME CHOIR PROJECT)’를 통해 선보인 곡으로, 세계 각국에 살고 있는 합창단 동문들이 개별 촬영 후 편집하여 아름다운 합창으로 탄생한 바 있는 곡이다.

특히 이번 연주회는 문화예술계에서 활발히 활동하고 있는 서울대 합창단 동문들이 함께해서 뜻깊은 자리가 될 전망이다. 한국 영화음악의 거장이자 '광해, 왕이 된 남자', '말아톤' 등 수많은 영화음악으로 유명한 김준성 음악감독이 직접 편곡한 김광석의 ‘광야에서’를 합창곡으로 선보이고, BTS의 ‘Life Goes On’은 재즈 피아니스트이자 역시 합창단 동문인 김가온의 피아노 연주로 아름다운 무대를 선보일 예정이다.

서울대OB합창단은 서울대학교 합창단 동문들로 이루어져 있으며 졸업 후 바쁜 사회생활 속에서도 음악에 대한 열정으로 활동 중이다. 헨델의 ‘메시아(Messiah)’, 바흐의 ‘B단조 미사(Mass in B minor)’, ‘예수, 나의 기쁨(Jesu, Meine Freude)’ 등 바로크 시대 음악부터 현대 작곡가 본 윌리암스의 ‘G단조 미사(Mass in G minor)’, 가브리엘 포레의 ‘레퀴엠(Requiem)’에 이르는 폭넓은 레퍼토리를 연주하고 있다.

또 예술의 전당 콘서트홀, 롯데콘서트홀 등 전문 공연장 외에도 가나아트센터, 국립중앙박물관, 리움미술관, 코엑스 별마당 등에서의 대중에게 친숙한 공간에서의 연주, 시와 합창을 접목한 포에지컬(poetry+musical) 같은 새로운 시도를 계속하며 고유의 색깔을 만들어가고 있다.

1992년 제1회 연주회를 시작으로 50회 이상의 공연을 이어오고 있는 서울대OB합창단은 2011년 제29회 태백전국합창경연대회 대상, 2012년 제8회 휘센합창페스티벌 대상, 2012년 제7회 창원전국그랑프리합창제 대상, 2015년 제33회 태백전국합창경연대회 은상, 2016년 제34회 춘천전국합창경연대회 금상, 2019년 제37회 춘천전국합창경연대회 최우수상을 수상한 바 있어 사회인 합창단 중에서도 수준 높은 음악성 또한 인정받고 있다.

