콘진원, ‘2025 신기술융합콘텐츠글로벌페스티벌’ 성료

2025 신기술융합콘텐츠글로벌페스티벌 행사 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원은 문화체육관광부와 함께 지난 23∼24일 서울 강남구 SJ쿤스트할레에서 APEC 연계 ‘2025 신기술융합콘텐츠글로벌페스티벌-더 울림(The OULIM)’을 성공적으로 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 2025 APEC 정상회의 한국 개최를 계기로 열렸다. 인공지능·확장현실·메타버스 등 신기술 기반 콘텐츠 기업 40여개사와 G20 주요국 투자자 및 바이어 80여명이 참여해 총 400여건의 비즈니스 상담이 이뤄졌다.

이틀간 진행된 비즈니스 상담에서는 바이트댄스, 아마존웹서비스 등 글로벌 기업이 참여해 국내 스타트업과 투자·협력 방안을 논의했다. 또한 일본 아사히방송, 중국의 망고TV와 IQIYI, 동남아 지역의 MYTV 브로드캐스팅, 싱가포르 퀘스트 벤처스 등 주요 아시아 콘텐츠 기업이 참여해 한국 신기술 콘텐츠의 해외 진출 기반을 넓혔다.

이 자리에서 국내외 기업간 7건의 업무협약이 체결됐다. 그 중 필리핀 종합방송사 RBC미디어그룹은 국내 기업 셀렉트스타, 브이런치와 인공지능 학습용 방송 데이터 구매 및 실감미디어 콘텐츠 기술 협력을 약속했다.

인공지능 영상 제작 기업 6개사가 참여한 AI 영상 IR 피칭 세션에서는 텍스트 기반 영화 제작, 인공지능 휴먼 다큐멘터리, 실사 촬영과 인공지능 제작기술을 혼합한 하이브리드 영상 등 혁신적인 콘텐츠와 비즈니스 모델이 소개됐다. 도카이는 그리스 신화를 인공지능으로 표현한 작품 판테온을 통해 인공지능 콘텐츠가 지닌 창작 매커니즘을 선보이며 피칭세션에서 가장 높은 점수를 받았다. 마테오AI스튜디오 또한 생성형 인공지능으로 제작한 영화 라파엘을 선보이며 제작비 절감과 창작의 민주화 가능성을 제시했다.

행사 전시장에서는 싸이드워크엔터테인먼트의 실시간 모션 트래킹 기술을 활용한 K-팝 댄스 플랫폼 스테핀(STEPIN), 샤이닝랩의 인공지능 음악 제작 플랫폼 셀팝, 이모션웨이브의 몰입형 인공지능 리듬 프로그램 뮤 드럼(MEW DRUM) 등이 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 특히 더투에이치의 하이퍼스페이스는 바람과 열, 자유낙하 등을 가상현실로 체험할 수 있는 대형 시뮬레이터로, 기술과 예술이 결합한 새로운 콘텐츠 경험을 제시했다.

유현석 콘진원 유현석 원장직무대행은 “이번 행사는 기술과 콘텐츠를 매개로 한 국제 네트워크 확장은 물론, 글로벌 투자 유치라는 실질적 성과를 거두며 K-콘텐츠의 위상을 한층 높였다”며 “생성형 인공지능 기술이 콘텐츠 산업의 판도를 바꾸고 있는 만큼 기술력과 창의력을 지닌 K-콘텐츠 기업이 세계 시장을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

