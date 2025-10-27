체인소 맨, 255만 돌파…‘F1 더 무비’ 보다 빠른 흥행 기록

극장판 체인소 맨: 레제편 포스터. 소니 픽처스 제공

일본 애니메이션 극장판 체인소 맨: 레제편이 변함없는 인기를 이어가고 있다.

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 전날(26일) 극장판 체인소 맨: 레제편은 7만226명의 관객을 동원해 박스오피스 1위를 기록했다. 누적 관객 수는 255만237명으로, 3주 연속 주말 박스오피스 왕좌에 올랐다.

이는 2022년 개봉해 누적 490만 관객을 동원한 더 퍼스트 슬램덩크가 37일째 250만명을 돌파한 것보다 4일 빠른 기록이다. 올해 개봉한 브래드 피트 주연의 할리우드 블록버스터 F1 더 무비(35일째 250만명) 보다도 이틀 앞선 속도다.

또한 화제작 보스와 지난 1월 개봉한 히트맨2를 제치고 2025년 전체 박스오피스 8위에 등극하며 강력한 흥행 뒷심을 입증하고 있다. 8번 출구, 극장판 주술회전: 회옥·옥절, 프랑켄슈타인 등 신작 공세 속에서도 토요일 좌석판매율 18.6%의 높은 수치를 기록하며 식지 않는 열기를 이어가고 있어 장기 흥행 돌풍은 계속될 전망이다.

특히 IMAX, 4D, 돌비시네마 등 특별관 관람 비중이 17.3%에 달하며 다양한 포맷에서 영화를 관람하는 N차 관람 열풍이 이어지고 있다. 폭발적인 관객 반응에 힘입어 지난 24일부터는 SCREENX 포맷도 추가로 상영되며 뜨거운 호응을 얻는 중이다.

극장판 체인소 맨: 레제편은 개봉 6주차를 맞아 팬심을 저격하는 현장 증정 이벤트를 준비했다. 오는 29일부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스 3사 극장에서 관람객 대상으로 필름 세트 3종 중 1종을 선착순 증정한다. 이번 굿즈는 여러 가지 버전의 명장면이 테마별로 모여 팬들의 소장 욕구를 자극한다. 레제가 일하는 카페를 배경으로 두 사람의 데이트를 포착한 버전, 수많은 팬들을 설레게 한 덴지와 레제의 수영장 데이트 장면과 덴지와 마키마의 영화관 데이트 씬을 담은 버전, 빔, 천사, 아키의 역동적인 전투 장면들을 포함한 액션 버전까지 포함되어 폭발적인 호응이 예상된다.

한편 극장판 체인소 맨: 레제편은 일본에서도 5주 연속 주말 박스오피스 1위를 이어가며 누적 관객 426만명, 흥행 수익 65억엔을 돌파했다. 현재 상영 중인 아시아 국가를 포함해 전 세계 누적 약 100억엔을 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

