권은비, 마카오 팬들 ‘심장 폭격’…파워풀+매혹적 무대

권은비가 마카오 첫 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.
27일 소속사에 따르면 권은비는 지난 25일 마카오에 위치한 지 박스 앳 갤럭시 마카오(G Box at Galaxy Macau)에서 단독 콘서트 '더 레드(THE RED)'를 개최하고 현지 팬들과 만났다.
앞서 권은비는 지난 8월 서울을 시작으로 9월 타이베이에서도 '더 레드'를 열고 팬들과 만난 바 있다. 지난 2023년 개최한 첫 단독 팬미팅 이후 약 2년 7개월 만의 마카오 단독 공연이자 첫 단독 콘서트로 현지 팬들 앞에 선 그는 "보고 싶었다"라고 미리 준비한 현지어로 인사를 전해 큰 호응을 얻었다.
권은비는 사보타지(SABOTAGE), 더 플래시(The Flash)를 연달아 선보이며 마카오 더 레드의 포문을 열었다. 이어 역대 타이틀곡은 물론 크로키(Croquis), 언내추럴(Unnatural), 코멧(Comet), 하이(Hi) 등 수록곡 무대까지 다채롭게 선보였다. 올해 워터밤(WATERBOMB)을 뜨겁게 물들이며 서머 퀸 진가를 확인시킨 비욘세 '크레이지 인 러브(Crazy In Love)' 커버 무대도 이어졌다. 권은비는 매혹적이면서도 파워풀한 안무로 현장 분위기를 더 핫하게 달궜다 .
아이즈원 메들리 무대도 펼쳐졌다. 앙코르 무대에서는 객석에서 깜짝 등장해 팬들을 놀라게 했다. 권은비는 공연장 구석구석을 돌며 현지 팬들과 더욱 가까운 거리에서 눈을 맞추고 소통하는 모습으로 깊은 팬 사랑을 뽐냈다.
권은비는 소속사 울림엔터테인먼트를 통해 “마카오에서 루비(공식 팬덤명)들을 만날 수 있어서 정말 행복했다. 팬미팅 이후 마카오 단독 콘서트는 처음이라 너무 설렜는데, 귀한 시간 내어 저와 함께해 주셔서 감사드린다. 앞으로도 더 좋은 음악과 무대로 보답하겠다. 사랑한다”라고 소감을 전했다.
서울과 타이베이에 이어 마카오 콘서트를 성공적으로 마무리한 권은비는 오는 12월 11일 싱가포르의 캐피톨 시어터(Capitol Theatre), 12월 13일 말레이시아 쿠알라룸푸르 지오스페이스(JioSpace)에서 '더 레드' 공연을 이어간다.
