스키즈 필릭스·현진·리노, 현대판 신선의 아우라

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 신비로운 무드가 돋보이는 새 앨범 'DO IT'(두 잇) 개인 티저를 선보였다.

스트레이 키즈는 11월 21일 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'을 발매한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 10월 26일 오후 공식 SNS 채널에 리노, 현진, 필릭스의 티저 포토를 최초 공개했다.

사진 속 세 멤버의 올블랙 스타일링은 하얗게 부서지는 파도와 대비되며 몰입감을 더했다. 리노, 현진, 필릭스는 나부끼는 바람, 주변을 둘러싼 나무, 곁을 지키는 커다란 새 등 모든 자연 요소와 조화를 이루며 웅장한 분위기를 선사했고 카리스마 넘치는 '현대판 신선'을 연상케 한다.

새 앨범 SKZ IT TAPE 'DO IT'은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 새 역사를 쓴 정규 4집 'KARMA'(카르마)에 이은 3개월 만의 컴백작. 신보에는 더블 타이틀곡 'Do It'과 '신선놀음'을 비롯해 'Holiday'(홀리데이), 'Photobook'(포토북), 'Do It (Festival Version)'(두 잇 (페스티벌 버전))까지 총 5곡이 수록되며, 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 이번에도 전곡 크레디트에 이름을 올렸다.

'글로벌 탑 아티스트' 스트레이 키즈는 올해 7월 세계 각지에서 기록을 남긴 자체 최대 규모 월드투어 <dominATE>(<도미네이트>) 성료, 8월 정규 4집 'KARMA' 발매 및 '빌보드 200' 7연속 정상, 10월 인천아시아드주경기장에서의 월드투어 앙코르 콘서트 <dominATE : celebrATE>(<도미네이트 : 셀레브레이트>)까지 최상의 행보를 이어가고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

