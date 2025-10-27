의료관광객 압도적 1위는 日… 하세가와 쿄코, 한국관광명예홍보대사 위촉

“예뻐지고 건강해지러 한국 오세요!”

문화체육관광부와 한국관광공사가 오는 28일까지 방한 의료관광 제1시장인 일본에서 ‘2025 코리아 뷰티&메디컬 페어(K-Beauty & Medical Fair 2025)’를 개최했다. 이번 행사는 도쿄(10.25~26)에 이어 오사카(10.27~28)에서 순차적으로 열리는 중이다.

2024년 한 해 동안 한국을 찾은 의료관광객 117만 명 중 일본인은 약 44만 명으로, 전체의 37% 이상을 차지하며 압도적 1위에 올랐다. 공사는 기존 피부과 중심의 일본 의료관광 수요를 안과, 성형외과, 한방치료 등 다양한 심미형 진료 분야로 확장하고, 남성층 등 신규 의료관광 수요를 창출하고자 이번 행사를 기획했다.

지난 25일부터 26일까지 도쿄역 인근에서는 ‘나를 업데이트하는 한국여행’을 슬로건으로 대규모 소비자 행사를 열었다. 양일간 현지 소비자 1만여 명이 방문해 K뷰티에 대한 높은 관심을 증명했다. 일본 유명 배우인 ‘하세가와 쿄코’가 한국관광명예홍보대사로 위촉됐고, 한국관광토크쇼를 통해 한국여행 경험을 직접 소개하며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈다.

또한 100만 뷰티 유튜버, 일본 인기 개그맨 듀오 등 유명 인플루언서들이 무대에 올라 한국의 최신 뷰티 트렌드를 공유했다. 아울러 공사는 ▲한국 의료기관 1:1 소비자 상담 ▲K-뷰티(퍼스널컬러, 두피, 피부 진단) 체험 공간 ▲한국관광 홍보관 등을 마련해 참가자들이 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다.

공사는 지난 24일 이번 ‘K-뷰티&메디컬 페어’와 연계해 도쿄 웨스틴호텔에서 트래블마트를 개최했다. 한국 의료 및 웰니스 기관과 일본 관광업계 등 총 31개 기관이 참석해 열띤 비즈니스 상담을 진행했다. 도쿄에서 열린 지난 3일간의 행사로 730건의 상담이 성사돼 19억 원에 달하는 매출 성과가 예상된다.

오사카에서는 의료관광에 높은 관심을 보이는 현지 소비자를 대상으로 한국 전문의가 참여하는 세미나를 연다. 이 외에도 의료·웰니스 홍보부스, 퍼스널컬러를 반영한 메이크업 토크쇼 등이 진행될 예정이다.

이동석 한국관광공사 의료웰니스팀장은 “한국은 뛰어난 의료 기술력을 기반으로 다양한 심미형 진료과목에서 경쟁력을 갖추고 있다”며 “공사는 이러한 한국의 강점을 바탕으로 개별여행객 위주로 구성된 일본 관광객을 대상으로 집중 마케팅을 추진하여 양적·질적 성장을 지속적으로 이끌어가겠다”고 밝혔다.

