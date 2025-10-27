‘입대’ 로운 “더 좋은 배우 될 거란 자신…30대 기대돼”

오늘(27일) 입대하는 배우 로운이 화보를 통해 잠시 작별을 고했다.

로운은 한 패션매거진 11월호 화보를 통해 최근 출연작인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘탁류’의 장시율과 닿은 캐릭터를 표현했다. 외롭고 고독한 장률을 연상하듯 밤길을 배회하는 모습을 담아낸 신에서는 유려한 표정과 포즈로 영화 같은 장면을 연출했다.

화보와 함께 공개된 인터뷰에서 로운은 최근 종영한 ‘탁류’에 대한 애정을 드러냈다. 로운은 “’탁류’ 현장이 참 좋았다. ‘장시율’이라는 캐릭터로서도, 저라는 사람으로서도 존중받고 사랑받고 있음을 실감할 수 있는 현장이었다”라며 감독님을 비롯해 함께한 스태프들에 대한 존경심을 나타냈다.

또한 입대를 앞둔 마음을 묻는 질문에는 “앞으로의 30대, 40대가 무척 기대되고 지금보다 더 좋은 배우가 될 거란 자신감이 있다. 정말 바라고 있기 때문에 그렇게 될 수 있을 것이라고 생각한다”라며 포부를 드러냈다.

한편, 로운은 병무청 입영판정검사 과정에서 재검 판정을 받아 입대가 미뤄졌으나, 재검을 거쳐 육군 현역 입대가 확정됐다. 입대에 앞서 자신의 SNS에 짧게 자른 머리를 공개하며 “시원하다. 다녀오겠다”는 인사를 남겼다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]