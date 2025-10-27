이찬원표 왕돈까스 나온다… 아워홈 ‘찬또배기 대단한 왕돈까스’ 출시

아워홈은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’의 고기 요리편 우승 메뉴 ‘찬또배기 대단한 왕돈까스’를 출시했다고 27일 밝혔다.

아워홈은 이번 시즌 편스토랑 공식 파트너사로 참여, ‘편하게 즐기는 집밥 레스토랑’을 콘셉트로 한 집밥형 간편식을 선보이고 있다.

이번에 선보인 ‘찬또배기 대단한 왕돈까스’는 아워홈과 편스토랑이 함께한 여덟 번째 협업 메뉴다. 지난 24일 방송된 고기 요리 편에서 이찬원의 왕돈까스는 쌈장을 활용한 색다른 소스 조합과 압도적인 크기로 아워홈 전문가 평가단과 연예인 평가단의 호평을 받으며 최종 우승 메뉴로 선정됐다.

신제품은 국내산 돼지고기로 만든 프리미엄 왕돈까스다. 높은 국내산 돼지고기 함량으로 고기 본연의 맛을 살렸으며, 습식 빵가루를 사용해 입안에서 바스락 터지는 바삭한 튀김옷과 한 입 베어물 때 퍼지는 촉촉한 육즙이 완벽한 조화를 이룬다. 특히 에어프라이어에 꽉 차는 푸짐한 크기로, 혼자 먹어도 든든하고 나눠 먹어도 만족스러울 정도로 풍성하다.

또한 일반적인 돈까스 소스 대신 쌈장, 마요네즈, 참깨를 결합한 ‘쌈마요 깨고소 소스’를 곁들여 한식의 정(精)이 느껴지는 집밥형 돈까스로 완성했다. 쌈마요 깨고소 소스는 쌈장 특유의 깊고 풍부한 감칠맛으로 튀김의 느끼함을 깔끔하게 잡아주며, 돈까스와 찰떡궁합을 자랑한다.

돈까스 1장과 소스 1팩으로 개별 포장되어 보관과 조리도 간편하다. 별도 해동 없이 에어프라이어 180도에서 약 15~18분간 조리하면 전문점 수준의 맛과 품질을 손쉽게 즐길 수 있다. 소스팩은 미온수에 담가 해동한 뒤, 취향에 맞게 왕돈까스에 곁들이거나 따로 찍어 먹어 돈까스 본연의 바삭함과 풍미를 더욱 살릴 수 있다.

신제품은 아워홈몰과 네이버 브랜드스토어에서 구매할 수 있다. 출시를 기념해 11월 9일까지 최대 37% 할인 이벤트도 진행한다.

아워홈 관계자는 “이번 제품은 국내산 돼지고기의 풍부한 육즙과 쌈마요 깨고소 소스의 독특한 풍미가 어우러진 프리미엄 돈까스”라며 “앞으로도 편스토랑과의 협업을 통해 소비자 일상에 맛의 가치를 더하는 제품을 지속 선보이겠다”고 말했다.

