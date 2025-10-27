로이킴표 사랑서사…‘달리 표현할 수 없어요’ 오늘(27일) 발매

싱어송라이터 로이킴이 감성 짙은 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’로 또 하나의 메가 히트곡 탄생을 예고했다.

로이킴은 오늘(27일) 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘달리 표현할 수 없어요’를 발매한다. 이번 신곡은 지난해 10월 발표한 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’의 연작이자, ‘사랑 서사 2부작’의 프롤로그에 해당하는 곡이다. 사랑의 시작과 끝, 그리고 그 사이의 수많은 감정들을 로이킴만의 서정적인 시선으로 담아냈다.

‘달리 표현할 수 없어요’는 감미로운 멜로디 위에 담백한 기타 선율과 따뜻한 보컬이 어우러진 감성 발라드다. 로이킴은 사랑을 표현하는 언어보다 더 진한 감정의 여운을 노래하며, 절제된 감정 속 깊은 울림을 전한다.

앞서 공개된 티저 영상에서는 음악 대신 자연의 소리와 영상미로 감정을 표현해 화제를 모았다. 한적한 잔디밭과 텅 빈 의자, 자연 소리만이 남은 풍경은 관계의 부재와 그리움을 은유적으로 드러내며 곡의 서사를 예고했다. 또한 ‘신곡 미리 불러봄’ 영상을 통해 선공개된 라이브에서는 블랙 셔츠 차림의 로이킴이 혼신의 감정을 쏟아내며 진심 어린 무대를 선보였다.

로이킴은 오는 12월 12일부터 14일까지 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]’을 개최한다. 이어 부산, 대구, 대전, 고양으로 전국 투어를 이어가며 팬들과 감성의 계절을 함께할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]