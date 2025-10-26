클로즈 유어 아이즈, 신보 트랙리스트 공개…DJ 이만벡과 협업

그룹 '클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)'의 신보 트랙리스트가 베일을 벗었다.

소속사 언코어는 지난 25일 공식 SNS(소셜미디어)에 클로즈 유어 아이즈의 세 번째 미니 앨범 '블랙아웃(blackout)' 트랙리스트를 공개했다.

트랙리스트를 통해 더블 타이틀곡 'X'와 'SOB (with Imanbek)'의 상세 크레딧이 공개돼 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 자아냈다.

첫 번째 타이틀곡 'X'는 리더 전민욱이 직접 작사에 참여해 탄탄하게 쌓아온 음악적 역량을 증명한다.

두 번째 타이틀곡이자 클로즈 유어 아이즈의 첫 협업곡 'SOB'는 미국 '그래미 어워즈' 수상 이력이 있는 카자흐스탄 DJ 이만벡(Imanbek)과 함께해 더욱 기대를 모은다.

이 외에도 '블랙아웃'에는 '시크(CHIC)', '2.0', '후스 댓?(Who's Dat?)(Jane Doe)', 타이틀곡 중 하나인 'X'의 영어 버전까지, 클로즈 유어 아이즈의 폭넓은 음악 스펙트럼을 증명할 총 6곡이 알차게 수록된다.

클로즈 유어 아이즈는 지난 7월 발매한 미니 2집 '스노이 서머(Snowy Summer)'로 음악 방송 3관왕을 달성했다.

4개월 만에 더블 타이틀곡으로 가요계 출격을 알린 이들이 새롭게 보여줄 음악과 무대에 기대가 모아진다.

'블랙아웃'은 다음달 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

