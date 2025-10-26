‘완투 사나이’ 야마모토 앞세운 다저스, 토론토 잡고 WS 1승1패 균형

사진=AP/뉴시스

경기의 시작과 끝을 ‘또’ 책임졌다. 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스가 에이스 야마모토 요시노부의 9이닝 완투에 힘입어 월드시리즈(WS·7전4선승제) 첫 승을 신고했다.



원정 시리즈 1승1패 균형을 맞췄다. 다저스는 26일(한국 시간) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 끝난 토론토 블루제이스와의 2025 MLB 포스트시즌(PS) WS 2차전을 5-1로 이겼다. 하루 전 25일 같은 곳에서 4-11로 크게 패한 아쉬움을 털어냈다.

그 중심에 선 건 단연 마운드 위 선발투수 야마모토다. 다저스는 이날 불펜 투입 없이 야마모토 한 명으로 모든 아웃카운트를 잡아냈다.

말 그대로 괴력투다. 야마모토는 이날 토론토 타선에 맞서 9이닝 105구를 던져 4피안타 0볼넷 8탈삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 스플리터(34구)를 필두로 직구(25구)와 커브(23구), 커터(13구), 슬라이더(6구), 싱커(4구) 등을 던져 상대를 철저하게 봉쇄했다. 이 가운데 그의 직구는 최고 시속 157.6㎞, 스플리터는 149.3㎞까지 나왔다.

야마모토는 올 시즌 정규리그 30경기에 나서 12승8패 평균자책점 2.49(173⅔이닝 48자책점) 호성적을 썼다. 한 시즌 동안 잡아낸 삼진만 해도 무려 201개다.

가을 들어 한층 더 매서운 기세를 자랑 중이다. 이번 PS에서만 4경기 3승1패 평균자책점 1.57(28⅔이닝 5자책점)을 마크하고 있다. 지난 15일 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전4선승제) 2차전(9이닝 1실점)부터 두 경기 연속 완투승이다.

다저스의 타선도 힘을 보탰다. 4번타자 겸 포수로 선발 출전한 윌 스미스는 4타수 2안타 1홈런 3타점을 쳐 또 다른 승리의 주역으로 우뚝 섰다. 시작은 1회 초 선취 적시타(1-0)부터였다.

나아가 7회 초 결승 홈런 장면은 단연 백미였다. 양 팀이 1-1로 팽팽히 맞선 1사 주자 없는 상황에서 토론토 선발투수 케빈 가우스먼과의 풀카운트 승부 끝에 좌월 솔로포(2-1)를 그려낸 것. 7회엔 맥스 먼시의 쐐기 홈런(3-1)도 터졌다.

한편 이번 WS 로스터에 대주자 및 대수비 자원으로 합류한 다저스의 김혜성은 두 경기 연속 출전 없이 벤치에서 대기했다. 전장은 다저스의 홈으로 옮겨진다. WS 3차전은 오는 28일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움에서 열린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

