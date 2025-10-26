배우 이민정이 어린 시절 사진을 공개했다.

이민정은 26일 본인 소셜미디어에 "이서이가 본인사 진인 줄 아는 내 사진"이라고 적고 사진 여러 장을 올렸다.

이서이는 이민정 부부의 딸이다.

사진에는 귀여운 매력을 뽐낸 어린 시절 이민정의 모습이 담겼다.

뚜렷한 이목구비와 깜찍한 표정이 눈길을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "서이 나중에 크면 진짜 이렇게 생겼을 것 같다. 너무 귀여워", "둘이 많이 닮으셨겠어요", "대를 이은 귀여움" 등의 댓글을 달았다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼해 2015년 아들을 낳았다. 2023년 12월 딸까지 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.

이민정은 올해 KBS 2TV 예능 프로그램 '가는 정 오는 정 이민정' 등에서 활약했다. 내년 방송 예정인 MBC TV 드라마 '그래, 이혼하자'로 인사한다. 이민정은 배우 김지석과 호흡을 맞춘다.

'그래, 이혼하자'는 지칠 대로 지친 결혼생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스숍 대표 부부 '백미영'(이민정)·'지원호'(김지석)의 이혼 체험기다. 이민정은 '한번 다녀왔습니다'(2020) 이후 5년 만의 안방극장 복귀다.

<뉴시스>

