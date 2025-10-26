이창섭, ‘주르르’ 발라드 장인 컴백…역시 ‘믿듣보’ (인기가요)

가수 겸 뮤지컬배우 이창섭이 애틋한 감성으로 여운을 남겼다.

이창섭은 26일 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 두 번째 미니 앨범 ‘이별, 이-별’의 타이틀곡 ‘주르르’ 무대를 선보였다.

이날 이창섭은 블랙과 화이트 컬러를 중심으로 클래식한 무드의 스타일링을 선보여 가을 감성을 물씬 풍겼다. 시크하고 깔끔한 비주얼로 눈길을 모은 이창섭은 특유의 감성적인 무대로 가을의 정취를 선사했다.

이창섭은 호소력 짙은 음색과 폭넓은 음역대로 안정적인 가창력을 입증했다. 담담하게 무대를 시작해 서서히 감정을 고조시키는 방식으로 흐름을 이끈 이창섭은 견고한 중저음으로 가사 속 슬픔과 후회 등의 감정을 깊이 있게 전달했고, 후반부 클라이맥스에서는 강렬한 진성과 풍부한 성량을 사용해 감정의 폭발을 극대화했다.

섬세한 감정 표현과 파워풀한 고음으로 ‘가을’ 정서를 전달한 이창섭은 애절함과 슬픔이 묻어나는 표정 연기를 더해 가사의 내용을 시각적으로 전달하며 한층 몰입도를 높였다.

타이틀곡 ‘주르르’는 사랑했던 사람의 빈자리를 빗소리에 비유한 발라드곡으로, 이무진이 프로듀싱을 맡아 이창섭과 신선한 음악적 케미스트리를 발휘했다.

이창섭은 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 펼치고 있다. 또한 오는 11월 7, 8, 9일 서울 장충체육관에서 2025-2026 전국투어 콘서트 'EndAnd'의 첫 시작을 알린다.

