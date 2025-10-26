[KS1] ‘캡틴의 품격’ 한국시리즈 첫 아치는 박해민의 손에서… 호수비 이어 문동주 쓰러뜨린 솔로포까지

LG 박해민이 26일 서울 잠실야구장에서 열린 한화와의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에서 5회말 달아나는 솔로포를 터뜨리고 있다. 사진=뉴시스

‘캡틴’ 박해민의 존재감, 묵직하다.

LG 박해민은 26일 서울 잠실야구장에서 열린 한화와의 2025 KBO 포스트시즌(PS) 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에 중견수 겸 9번 타자로 선발 출전해 달아나는 솔로 홈런을 기록하며 올해 KS 첫 홈런의 주인공으로 우뚝 섰다.

앤더스 톨허스트(LG)와 문동주(한화)의 선발 맞대결로 뚜껑이 열린 경기, 주도권을 LG가 쥐었다. 그 중심에 박해민이 섰다. 1회초 1사 1루에서 상대 문현빈의 타구가 좌중간을 가를 기세로 뻗어왔다. 하지만 ‘스파이더맨’ 박해민이 엄청난 주력과 함께 공을 낚아채며 톨허스트의 1회 무실점 피칭을 도왔다. 그러자 1회말 LG의 선제 2득점이 터졌다. LG가 빠르게 기선제압에 성공한 순간이었다.

박해민의 수훈, 멈추지 않았다. 이후 ‘0’의 행진이 이어지던 5회말, 여전히 마운드에 남아있는 문동주를 두 번째로 상대했다. 앞서 2회말 삼진을 당했던 그는 두 번 무너지지 않았다. 2B2S에서 5구째 시속 125㎞ 커브가 복판에 몰린 걸 크게 힘들이지 않고 잡아 당겼다. 우측 폴대를 향해 날아가는 이 타구는 처음부터 홈런을 직감할 만한 타구가 아니었지만, 거짓말처럼 조금씩 속도가 붙었다. 그때서야 홈런 향기를 맡은 LG 팬들이 환호성을 지르기 시작했고, 결국 우측 펜스를 살짝 넘어가는 비거리 100m 홈런으로 연결됐다. 이번 KS 첫 홈런의 주인공에 박해민의 이름이 새겨진 순간이었다.

LG는 박해민의 한방에 이어 신민재의 3루타와 후속 3루 땅볼에서 상대 3루수 노시환의 실책에 힘입어 한 점을 더 추가했다. 4-0으로 멀찍이 앞선 채, 클리닝 타임을 마주했다.

