[이슈스타] 넥스지 “자신감 담은 ‘비트복서’, 안 보면 후회할 걸요?”

그룹 넥스지가 27일 미니3집 '비트복서(Beat-Boxer)'를 발매한다. 컴백에 앞서 인터뷰에 참여한 넥스지 멤버 소 건, 토모야, 유우, 세이타. 유키. 휴이. 하루(왼쪽 위부터 시계방향). JYP엔터테인먼트 제공

올해로 데뷔 2년 차, 그룹 넥스지는 일본에서 이미 뚜렷한 성과를 거두고 있다. 새 앨범 ‘비트복서’국내 가요계에도 패기 넘치는 모습을 각인시키고자 한다. K-팝 대표주자로 떠오른 직속 선배 스트레이 키즈의 활약을 이어받아 넥스지도 더 넓고 높은 곳을 꿈꾼다.

넥스지(NEXZ, 토모야·유우·하루·소 건·세이타·휴이·유키)는 JYP엔터테인먼트와 일본 소니뮤직이 합작한 오디션 프로그램을 통해 탄생했다. 일본 국적 멤버 6인과 한국 국적의 멤버 소건까지 7인조로 구성됐지만 소건조차 일본에서 태어나 자랐다. 일본 멤버들과의 자연스러운 인터뷰가 가능할까 걱정했지만, 이는 기우였다. 자체 콘텐츠 등을 통해 아낌없이 발휘해 온 한국어 실력은 인터뷰에서도 빛을 발했다. 아재개그까지 섭렵한 멤버들의 재치있는 답변으로 웃음꽃이 폈다.

JYP에서 스트레이 키즈 이후 6년 만에 선보인 보이그룹이다. 올해로 데뷔 2년 차를 맞이하는 넥스지는 27일 미니3집 비트복서(Beat-Boxer)는 거침없는 넥스지의 패기와 포부를 드러낸다. 넥스지는 “6개월 만에 컴백이다. 더 멋있어진 모습으로 전작보다 성장한 모습을 보여드리고 싶었다. 부족한 부분을 보완하면서 새 앨범을 준비했다”고 컴백 소감을 전했다.

◆‘비트복서’ 된 7인의 춤꾼

영단어 ‘비트(beat)’와 ‘복서(boxer)’를 결합한 ‘비트복서’다. 2000년대 힙합과 댄스 사운드를 기반으로 한 미니멀한 트랙으로 압도적 에너지로 무대 위 비트를 박살 내겠다는 넥스지의 자신감을 채웠다. 토모야·유우·하루가 전작에 이어 안무 제작에 참여했다. 하루는 “브레이크 댄스에 강점을 가지고 있다보니 단체로 보여줄 수 있는 비보잉 기술을 무대 위에서 실제로 보여드리고 싶었다. ‘비트복서’를 듣자마자 댄스배틀이 연상되더라. 우리의 퍼포먼스가 기대됐고, 넥스지를 모르는 분들에게도 스트릿 댄스의 매력을 보여줄 수 있는 곡이라 생각했다”고 소개했다.

각기 다른 스타일의 춤으로 시작해 넥스지라는 이름으로 뭉쳤다. 브레이크 댄스, 프리스타일 등 각자의 무기를 서로 배우고 보완하며 ‘비트 세계관’을 완성해가고 있다. 소건은 “무대 맛집이라는 수식어를 많이 들어왔다. 그 수식어에 딱 맞는 곡이 아닐까 싶다”고 자신감을 보이며 “퍼포먼스에 집중해서 봐 달라”고 당부했다.

토모야는 ‘언제부터 아이돌이 되고 싶었어?’라는 테마의 티저 콘텐츠 기획에도 직접 참여했다. 데뷔곡부터 지금까지 이어져 온 ‘기획자 토모야’의 네 번째 콘텐츠다. 토모야는 “어렸을 때부터 춤을 좋아한 멤버들이 모였다. 각자 다른 장르의 춤을 쳐왔고, 지금도 춤을 좋아하는 우리가 춤에 관한 이야기를 하고 싶었다”고 기획 의도를 전했다. 이어 “영상에서는 어렸을 때 각자의 모습과 똑같은 안무하는 우리의 영상이 나온다. 글로 이유가 소개되고, 마지막에는 다 같이 모여서 한팀이 된다”고 소개했다.

‘비트복서’ 안무에 참여한 토모야는 “‘뜨거워지는 스니커즈’라는 가사 안무에 맞춰 신발을 보여주는 동작을 만들었다. ‘출장 십오야’에서 선공개로 보여드렸는데, 팬들이 좋아해 주셔서 뿌듯하더라. ‘비트복서’는 듣자마자 ‘이게 넥스지’라는 생각이 들었다. 이번 활동을 통해 ‘5세대 퍼포먼스 톱’이라는 수식어를 굳히고 싶다”고 말했다.

그룹 넥스지가 27일 미니3집 '비트복서(Beat-Boxer)'를 발매한다. 컴백에 앞서 인터뷰에 참여한 넥스지 멤버 유우, 하루, 휴이, 유키, 세이타, 토모야. 소 건(왼쪽 위부터 시계방향). JYP엔터테인먼트 제공

◆박진영부터 스키즈까지…든든한 응원군

넥스지는 컴백을 앞두고 열린 선배 그룹 스트레이 키즈 콘서트에 전원 출석했다. 추운 날씨에도 자리에서 일어나 안무까지 따라 하며 공연을 즐겼고, 전광판에 잡힌 이들의 모습이 화제가 됐다. 2PM, 스트레이 키즈와 같은 본부에 속해 있는 넥스지는 컴백을 앞두고 직속 선배들에게 많은 조언을 들었다.

넥스지 멤버들은 “스테이(스트레이 키즈 팬덤명)의 한 사람으로서”라고 말하며 팬심을 숨기지 않았다. 먼저 소건은 “시상식 대기실에서 만난 필릭스 선배님께서 성실하고 겸손한 마음으로 꾸준히 노력한다면 잘해낼 수 있을 거라고 말씀해주셨다. 바쁜 일정 속에서 불안한 감정이 들더라도 시간을 들여 성장해야 한다고 말씀해 주셨는데, 선배님이 걸어온 길을 생각해보면 정말 대단하다는 생각이 들었다. 자신감을 얻었다”고 했다.

세이타는 스트레이 키즈 승민을 롤모델로 삼고 있다. 그는 “선공개곡 ‘아이엠 힘(I’m Him)’이 나오고 나서 승민 선배님을 마주쳤는데, 노래가 좋다고 말씀해 주셔서 큰 힘을 받았다. 감동이 생겼고, 더 음악이 좋아지는 순간이었다. 힘을 얻어 앞으로도 열심히 활동할 수 있을 것 같다”고 눈을 빛냈다.

토모야는 2PM 닉쿤과의 일화를 전했다. “닉쿤 선배님이 엄청 좋은 고기집에 가서 고기를 사주셨다”고 말한 그는 “아티스트로서의 조언을 많이 받았다. 스케줄이 바쁘다 보니 연습 시간이 줄어들어 아직 조금 불안하고 걱정이 된다고 말씀드렸더니, 그럴 땐 자신감이 가장 중요하다고 하시더라. 무대에서 실수해도 자신감이 있다면 팬들도 좋아해 줄 거라고, 그 마음으로 이겨내면 된다고 조언해 주셨다”고 전했다.

그룹 넥스지가 27일 미니3집 '비트복서(Beat-Boxer)'를 발매한다. 컴백에 앞서 인터뷰에 참여한 넥스지 멤버 소 건, 토모야, 유우, 세이타. 유키. 휴이. 하루(왼쪽 위부터 시계방향). JYP엔터테인먼트 제공

JYP의 수장 박진영 프로듀서와의 소통도 활발하다. 토모야는 “오디션 때부터 데뷔 준비할 때까지 많은 조언을 받았다”며 “피디님 집에 초대받아서 함께 밥을 먹었는데, 피디님은 매번 컴백 때마다 세 가지를 말씀해주신다. 첫째, 멤버들을 아껴야 한다. 둘째, 함께 일하는 직원들에게 잘해야 한다. 셋째, 팬분들께 잘해야 한다는 점이다. 이 세 가지만 지키면 잘 될 거라고 말씀해주셔서 잘 지키며 활동하고자 한다”고 했다.

데뷔 1주년을 갓 지난 넥스지 멤버들의 한국어 실력은 어색함이 없었다. 토모야는 “나와 휴이는 한국에 온 지 6년 정도가 됐다. 연습생으로 시작해 인생의 1/3을 보내고 나니 많이 성장할 수 있었다”고 돌아보며 “합류한 멤버들도 데뷔 전부터 지금까지 거의 한국어로 대화하고 있다. 평소에는 일본어를 잘 쓰지 않는다”고 했다. 멤버들끼리 놀라는 일이 있어도 “깜짝이야”라는 감탄사가 먼저 나오고, 음식을 먹어도 “맛있다”는 말이 먼저 나오는 편이다.

멤버들이 꼽은 한국어 능력자는 막내 유키다. “유키가 아재개그를 정말 좋아한다. 예능이나 자체 콘텐츠에서 많이 보여주고 있다”고 입을 모은 멤버들의 칭찬에 유키에게 시선이 쏠렸다. 나이를 묻는 말에 유키는 “햇살∼!”이라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

그룹 넥스지가 27일 미니3집 '비트복서(Beat-Boxer)'를 발매한다. 컴백에 앞서 인터뷰에 참여한 넥스지 멤버 유키,유우,세이타,휴이,토모야,하루,소 건(왼쪽 위부터 시계방향). JYP엔터테인먼트 제공

◆넥스티 있기에…팬송 ‘Next To Me’

점차 커지는 팬덤은 불안했던 감정을 이겨내고 더 성장할 수 있는 동력이 되고 있다. 출연하고 싶던 예능 프로그램, 음악방송 출연도 아직은 신기하지만, 하나씩 꿈을 이루고 있다는 게 신기할 뿐이다. “오디션 때는 팬들을 만날 수 없으니 우리에게 진짜 팬이 있는 걸까 생각했다”는 토모야는 “데뷔 쇼케이스 때부터 많은 분이 와주셨다. 올해 3월 열린 팬미팅에도, 일본 투어에도 정말 많은 분이 와주셨다. 한국에서 열리는 첫 단독 콘서트도 앞두고 있어, 우리의 성장이 느껴진다”고 했다.

넥스티(팬덤명)이 있기에 넥스지가 존재한다. 수록곡 ‘넥스트 투 미(Next To Me)’는 멤버 전원이 작사에 참여하고 토모야·하루가 작곡에 참여한 팬송이다. 일본 투어를 다니며 써내려간 가사에는 팬들을 향한 넥스지의 진심이 담겨 있다. “종일 넥스티를 생각했다. 대기 시간에도, 공연하면서도 넥스티를 생각해 가사를 떠올렸다”는 멤버들은 “넥스티는 우리를 빛내주는 존재다. 덕분에 꾸준히, 또 열심히 활동할 수 있고 존재 자체로 의지가 된다. 넥스티에 대한 감사한 마음과 진심을 전할 수 있게 가사를 썼다“고 말했다.

이어 토모야는 “넥스티와 함께 부를 수 있도록 상상하며 가사를 만들었다. 쉽게 따라 부를 수 있게 쉬운 멜로디를 넣었다. 뮤직비디오에 담긴 안무와 더해 보고 듣기에 좋은 곡이라 생각한다”고 덧붙였다.

그룹 넥스지가 27일 미니3집 '비트복서(Beat-Boxer)'를 발매한다. 컴백에 앞서 인터뷰에 참여한 넥스지 멤버 (뒷줄 왼쪽부터) 하루, 소 건, (아랫줄 왼쪽부터)세이타, 유우, 휴이, 유키, 토모야(왼쪽부터). JYP엔터테인먼트 제공

◆‘5세대 퍼포먼스 톱’, 안 보면 후회할걸?

넥스지는 지난해 5월 한국, 8월 일본에서 정식 데뷔했다. 일본인 멤버들을 주축으로 활동하며 일본에서는 벌써 뚜렷한 성과를 내고 있다. 데뷔 앨범으로 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위에 올랐고, 올해 3월 일본 골드 디스크 대상에서 ‘베스트 5 뉴 아티스트’에 올랐다. 현지 데뷔 1년 만에 공연의 성지라 불리는 부도칸 입성도 해냈다. 휴이는 “같은 꿈을 가진 친구들이 모여 데뷔해 활동하다 보니 정말 재밌고, 하고 싶던 일을 하고 있다는 점에서 행복을 느낀다”고 했다.

‘햇살’ 막내의 발언 이후 또 한 번 취재진을 놀라게 한 답변은 ‘따봉주스’였다. 넥스지를 수식할 수 있는 키워드를 묻자 소건은 “팬들과 가볍고 귀엽게 소통할 수 있는 수식어를 고민하다 ‘따봉주스’가 떠올랐다”고 답했다. 최고를 의미하는 ‘따봉’과 ‘주스’를 조합한 단어다. 소건은 “멤버들도 안 쓰고 있지만 팬들이 ‘따봉주스 넥스지’라고 불러주면 좋겠다”고 천진한 웃음을 터트렸다.

리더 토모야는 앞서 언급한 ‘5세대 퍼포먼스 톱’을 한 번 더 강조했다. 듣는 음악뿐 아니라 퍼포먼스 강점을 살려 보는 음악에도 중점을 둔 넥스지의 지향점을 살려 토모야는 “안 보면 후회하는 넥스지로 불리고 싶다”고 바랐다.

넥스지는 전작 ‘오 리얼리?(O-RLY?)’로 국내 음악방송 1위 후보에 오른 바 있다. 유키는 “지난 활동 때 감사하게 1위 후보에 올랐지만, (1위를 하지 못해) 아쉬운 마음도 있었다. ‘비트복서’로는 1위를 꼭 했으면 좋겠다”는 바람을 내놨다. 타이틀곡 제목을 살려 ‘복서’ 스타일링을 한 넥스지를 1위 공약으로 걸었다. 넥스지 공식 캐릭터 넥스주(NEXZOO) 인형탈을 쓰고 ‘비트복서’ 무대를 공개하겠다는 야심찬 공약에도 기대를 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]