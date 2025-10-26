골든차일드 홍주찬, 첫 싱글 '라이즈 앤 샤인' 발매

그룹 '골든차일드' 홍주찬이 솔로 아티스트로 돌아온다.

26일 소속사 울림엔터테인먼트에 따르면, 홍주찬은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 '라이즈 앤 샤인(Rise & Shine)'을 발매한다.

타이틀곡 '라이즈 앤 샤인'은 팝록 장르 기반의 밴드 사운드 곡으로, 리스너들과 함께 호흡할 수 있는 대중적인 멜로디와 벅차오르는 감정을 담아낸 서사가 인상적이다.

힘든 시간 속 서로에게 힘이 되어준 '우리'의 기억을 노래하는 동시에 앞으로 더욱 빛날 미래의 '우리'에게 전하는 희망의 메시지가 녹아 있다.

홍주찬의 호소력 짙은 보이스가 어우러져 가장 빛나는 청춘의 한 장면을 그려냈다.

이 외에도 홍주찬의 음악적 발자취를 느낄 수 있는 다양한 솔로곡이 함께 수록됐다.

2019년 발매한 리메이크곡 문제아, 지난해 발매한 두 번째 리메이크곡 '어떤가요', 그리고 타이틀곡 '라이즈 앤 샤인'의 인스트루멘탈(반주) 트랙까지 수록돼 홍주찬의 음악 여정을 돌아보며 앞으로 나아갈 새로운 길을 예고하는 앨범으로 완성됐다.

앞서 홍주찬은 지난달 서울에서 개최한 단독 팬미팅 '주빛밤 : 히든 트랙(Hidden Track)' 현장에서 타이틀곡 '라이즈 앤 샤인'을 선공개한 바 있다. 무대 위 홍주찬은 스탠드 마이크를 활용해 청량하면서도 파워풀한 무대를 꾸며 팬심을 완전히 매료시켰다.

홍주찬은 2017년 데뷔 이래 그룹 활동뿐만 아니라 뮤지컬, 예능, 라디오 등 다양한 분야에서 활약을 펼치며 '올라운더' 아티스트로 자리매김했다.

<뉴시스>

