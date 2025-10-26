'짜장면 고맙습니다' 신성훈 감독, 지난 5월 사망

영화감독 신성훈이 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다.

26일 일간스포츠에 따르면 신성훈 감독은 지난 5월 사망했다. 향년 40.

최초 발견자는 신 감독의 지인으로, 연락이 닿지 않자 직접 자택을 찾았다가 쓰러져 있던 신 감독을 발견해 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

신 감독과 함께 일했던 영화 제작사 관계자는 일간스포츠와의 인터뷰에서 "현장에서 별도의 유서는 발견되지 않았다. 평소 지병을 앓고 있다는 말도 들은 적 없다"고 했다.

신성훈 감독은 2002년 가수로 데뷔했다.

여러 영화에 단역으로 출연하며 연예계 활동을 이어왔다. 음악 활동을 정리한 뒤에 영화감독으로 필모그래피를 쌓았다.

2022년 그가 연출한 영화 '짜장면 고맙습니다'가 제7회 할리우드 블루버드 영화제에서 베스트 감독상과 베스트 작품상을 수상했다.

신성훈 감독의 유작은 '미성년자들' 시즌2다.

제작사 레드 파노라마에 따르면 '미성년자들2'는 현재 후반 작업이 막바지 단계에 있다. 올 하반기 개봉을 목표로 진행 중이다.

