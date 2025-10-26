AOA 출신 초아, 오랜만에 근황 전해…청량한 미소 눈길

가수 초아. 사진 = 초아 SNS 계정

사진 = 초아 SNS 계정

그룹 AOA 출신 초아가 오랜만에 근황을 전했다.

초아는 25일 자신의 SNS에 “유튜브 촬영날”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 초아 SNS 계정

공개된 사진 속 초아는 블랙 슬리브리스를 입고 단정하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 한 손에는 방울토마토를 들고 장난스러운 포즈를 취하며 밝은 미소를 짓고 있어 시선을 사로잡는다.

특히 군더더기 없이 깔끔한 단발 헤어스타일과 투명한 피부, 자연스러운 미소가 어우러져 특유의 청량미를 완성했다.

이를 본 이지혜는 “어머나 더 이뻐진 건 왜일까”, 남지현은 “아잇 예뽀”, 자이언트핑크는 “아우 언니 미모에 치여요”라며 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 초아는 2012년 걸그룹 AOA로 데뷔해 ‘단발 여신’으로 큰 인기를 얻었다. 2017년 팀 탈퇴 이후 잠시 활동을 중단했으나, 현재는 개인 음악 활동과 유튜브 콘텐츠를 통해 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]