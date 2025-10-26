윤민수, 20년 만에 독립…새 보금자리 첫 공개

가수 윤민수가 20년 만에 홀로서기에 나선다.
26일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 윤민수의 새로운 보금자리, 독립 하우스가 처음으로 공개된다.
앞서 윤민수는 이사를 앞두고 전 아내와 스티커로 표시하며 공용 가구를 나누는 모습을 공개해 화제를 모았다. 이날 방송에서는 마침내 윤민수가 새집으로 이사하는 과정이 공개된다. 집 곳곳에는 여전히 스티커가 그대로 붙어 있어 또 한 번 이목을 집중시켰다. 이사업체 직원들 또한 처음 보는 광경에 두리번거리며 눈을 떼지 못했다. 짐을 반만 가져가야 하는 기묘한 이사 상황에 업체 직원들도 당황하는 모습도 이어진다.
이어 절반의 이삿짐이 빠지고 미묘한 표정으로 집을 떠나는 윤민수의 모습이 공개됐다. 母벤져스는 윤민수가 마지막 인사를 하는 모습을 지켜보며 “몇십 년을 살던 집을 떠나는 건 쉽지 않을 것”이라며 울컥하는 모습을 보였다. 또한 이와 동시에 “부모 입장에선 짠하지만, 그렇게 슬픈 일만은 아니다”라며 따뜻한 응원을 보냈다.
윤민수의 새집이 공개되자, 스튜디오에서는 독특한 집 구조에 눈을 떼지 못했다. 윤민수의 어머니 역시 운동방, 아들 윤후의 방, 테라스까지 잘 정돈된 모습을 보고 안도하는 표정을 지었다. 20년 만에 독립하게 된 윤민수가 직접 고른 ‘로망 하우스’는 어떤 모습일지 관심이 모인다.
한편, 윤민수의 새로운 시작은 26일 오후 9시 방송되는 ‘미운 우리 새끼’에서 확인할 수 있다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]