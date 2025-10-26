윤민수, 20년 만에 독립…새 보금자리 첫 공개

가수 윤민수가 20년 만에 홀로서기에 나선다. 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

가수 윤민수가 20년 만에 홀로서기에 나선다.

26일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 윤민수의 새로운 보금자리, 독립 하우스가 처음으로 공개된다.

앞서 윤민수는 이사를 앞두고 전 아내와 스티커로 표시하며 공용 가구를 나누는 모습을 공개해 화제를 모았다. 이날 방송에서는 마침내 윤민수가 새집으로 이사하는 과정이 공개된다. 집 곳곳에는 여전히 스티커가 그대로 붙어 있어 또 한 번 이목을 집중시켰다. 이사업체 직원들 또한 처음 보는 광경에 두리번거리며 눈을 떼지 못했다. 짐을 반만 가져가야 하는 기묘한 이사 상황에 업체 직원들도 당황하는 모습도 이어진다.

사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

이어 절반의 이삿짐이 빠지고 미묘한 표정으로 집을 떠나는 윤민수의 모습이 공개됐다. 母벤져스는 윤민수가 마지막 인사를 하는 모습을 지켜보며 “몇십 년을 살던 집을 떠나는 건 쉽지 않을 것”이라며 울컥하는 모습을 보였다. 또한 이와 동시에 “부모 입장에선 짠하지만, 그렇게 슬픈 일만은 아니다”라며 따뜻한 응원을 보냈다.

윤민수의 새집이 공개되자, 스튜디오에서는 독특한 집 구조에 눈을 떼지 못했다. 윤민수의 어머니 역시 운동방, 아들 윤후의 방, 테라스까지 잘 정돈된 모습을 보고 안도하는 표정을 지었다. 20년 만에 독립하게 된 윤민수가 직접 고른 ‘로망 하우스’는 어떤 모습일지 관심이 모인다.

한편, 윤민수의 새로운 시작은 26일 오후 9시 방송되는 ‘미운 우리 새끼’에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]