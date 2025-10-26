윤선우♥김가은, 10년 사랑 결실…오늘(26일) 결혼

배우 윤선우와 김가은. 사진 = 김가은 SNS 계정

배우 윤선우와 김가은이 10년 열애 끝에 부부의 연을 맺는다.

두 사람은 26일 서울 모처에서 결혼식을 올리며, 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다.

윤선우와 김가은은 2014년 방송된 KBS2 드라마 ‘일편단심 민들레’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전, 10년 동안 사랑을 이어왔다.

김가은은 지난 7월 결혼 발표 소식을 직접 전하며 “지금처럼 서로의 편이 되어주고 예쁘게 행복하게 잘 살겠다. 인생의 새로운 출발을 앞둔 저희 두 사람에게 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다”고 전했다.

한편, 윤선우는 2003년 EBS 드라마 ‘환경전사 젠타포스’로 데뷔 후 ‘신의 퀴즈’, ‘달의 연인-보보경심 려’, ‘여름아 부탁해’, ‘스토브리그’, ‘낮과 밤’, ‘세 번째 결혼’ 등 다양한 작품에서 활약했다.

김가은은 2009년 SBS 11기 공채 탤런트로 데뷔했으며, 드라마 ‘자이언트’, ‘이번 생은 처음이라’, ‘미치지 않고서야’, ‘슈룹’, ‘킹더랜드’, ‘감자연구소’ 등에 출연하며 꾸준한 연기 활동을 이어왔다,

