박민수, ‘불후의 명곡’ 3연승 찍고 ‘웃음 치트키’ 등극 ‘맹활약’

가수 박민수가 입담과 리액션으로 밝은 에너지와 기분 좋은 웃음을 선사했다.

박민수는 지난 25일 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’의 아티스트 남진 편에 출연했다.

지난 방송에서 남진의 ‘미워도 다시 한번’을 선곡해 첫 번째로 무대를 꾸민 박민수는 ‘불후의 명곡’ 첫 출연임에도 3연승을 내달렸다. 첫 출연에 눈부신 활약을 펼치며 ‘트로트 신예’로서의 묵직한 존재감을 증명한 박민수는 2부에서 대기실의 분위기를 책임지는 ‘웃음 치트키’로 깊은 인상을 남겼다.

3연승 후 대기실로 돌아온 박민수는 쏟아지는 축하와 응원에 감사한 마음을 전하며 “사람인지라 한두 번 이기다 보니까 이러다 우승하는 거 아닌가 싶었다. 마지막에 불안했는데, 무대를 보고 납득이 됐다”고 소감을 밝혔다.

트로트파와 타장르파의 대결로 압축된 분위기 속에서 박민수는 2부에 임하는 나태주와 전유진을 응원했다. 두 사람이 대결을 펼치게 되자 박민수는 “색다른 모습을 보여준 전유진이 좀 더 유리할 것 같다”고 분석했다. 그런가 하면 박민수는 탈락자들로 구성된 ‘박민수파’를 스스로 만들어 김기태를 섭외하려다 단칼에 거절당해 웃음을 자아냈다.

박민수는 웃음을 위해 온몸을 내던졌다. 82MAJOR의 퍼포먼스를 따라하며 구수한 매력을 보이는가 하면, 유도선수 출신 도균의 기술 시범에 ‘당하기 전문’을 자처하며 나섰다. 하지만 매트까지 등장하며 본격적으로 판이 깔리자 사색이 된 얼굴로 웃음을 자아냈다. 박민수는 기술을 완벽하게 받아내는 한편 마이크 빼는 것을 깜빡했다며 웃음까지 전하는데 성공했다.

박민수는 충청남도 고향사랑기부제 홍보대사이자 서천군 제1호 홍보대사로 활발하게 활동 중이며, 최근에는 '2025-2026 충남 방문의 해' 앰배서더로서 '와우! 씨엔 페스타(WOW! CN 페스타)' 무대에 올라 미발표 곡인 '서해야'를 최초 공개하는 등 다양한 방송과 무대를 통해 팬들과 만나고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]