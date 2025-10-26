[현장] ‘유저의 추억을 작품으로’…성수에 열린 마비노기 모바일 첫 전시

마비노기 모바일 세계관으로 꾸며진 전시장 내 휴식존. 신정원 기자

서울 성수동 비컨스튜디오에서 열린 넥슨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘마비노기 모바일’의 첫 번째 팝업 전시회 ‘모험가의 기록전’은 단순한 게임 홍보의 장이 아니라, 유저의 기억을 전시한 공간이다.

모험가의 기록전은 지난 3월 마비노기 모바일 정식 출시 이후 함께한 모험가(유저)에게 보내는 헌정의 의미로 마련됐다.

전시는 총 여섯 개의 테마 공간으로 구성된다. 전시의 서막을 여는 프롤로그를 시작으로, 처음의 설렘과 추억을 담은 공간, 생활과 길드 커뮤니티 활동 모습이 담긴 공간, 펫과 함께한 기억을 전하는 공간, 티르코네일·이멘마하 등 게임 속 웅장한 모습을 대형 미디어월로 구현한 감상 공간으로 이어진다. 에필로그 공간에서는 미래와 다짐을 담은 스크린샷과 함께 모닥불 조형물을 볼 수 있다.

게임 내 언어로 적힌 개발자의 감사 편지. 신정원 기자

유저가 스크린샷으로 남긴 게임 화면이 전시돼 있다. 신정원 기자

그중에서 가장 눈에 띈 것은 유저들이 직접 촬영한 게임 속 스크린샷이 전시된 점이다. 단순한 이미지 나열이 아닌, 각자의 모험과 추억이 이어져 하나의 거대한 이야기를 이루는 듯한 느낌을 선사한다. 게임을 즐겨온 유저라면 본인이 찍은 사진이 전시돼 있을지에 대한 기대감으로 천천히 둘러보는 재미를 느낄 수 있다. 설령 본인 사진이 아니더라도, 누군가의 장면 속에서 같은 세계를 살아가는 동료 유저로서 묘한 공감을 끌어 내 즐거움을 전한다.

단순히 보는 것을 넘어 방문객이 직접 머물며 체험할 수 있는 공간도 눈길을 끌었다. 에린 속 다양한 일상을 지역별 BGM으로 감상할 수 있는 테이블과 빈백에 앉아 쉬어갈 수 있는 휴식 존이 마련돼 있어 마치 게임 속에서 잠시 숨을 고르는 듯한 여유를 느낄 수 있다. 이는 화면 속 플레이의 재미가 아닌, 오프라인에서 마비노기 모바일 세계를 체험하는 또 다른 방식의 즐거움으로 다가왔다.

지역별 BGM을 감상할 수 있는 테이블이 마련돼 있다. 신정원 기자

관람객이 전시를 감상하고 있다. 신정원 기자

이번 전시는 마비노기 모바일 유저가 만들어온 세계와 그 안의 이야기를 함께 돌아보는 의미를 지닌다.

강민철 넥슨 사업실장은 “하나의 문화라고 표현할 수 있을 만큼 상상하지 못한 만남과 모험의 이야기가 인게임에서 이뤄지고 있다. 유저들이 직접 만든 문화를 소중히 기록해나가고 싶다”며 “이번 전시가 그런 유저친화적 서비스의 첫걸음이다. 넥슨의 다른 장수 IP처럼 유저분들의 오랜 사랑을 받길 바란다”고 말했다.

모험가의 기록전 관람은 오는 30일까지 사전 예약과 현장 등록을 통해 방문할 수 있다. 관람을 마친 방문객에게는 음료와 쿠키, 엽서와 캔뱃지 5종으로 구성된 기념 굿즈 세트를 제공한다. 또 전시장 내 포토존과 SNS 인증 이벤트도 마련돼 있다. 리뷰 또는 SNS 게시물 인증 시 이상한 고양이 뽑기 이벤트에 참여 가능하다.

