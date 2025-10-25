[잠실 토크박스] 임찬규→문현빈, 정우주→오스틴 딘…KS 앞두고 도전장 배송

LG 트윈스 임찬규가 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 미디어데이에서 출사표를 던지고 있다. 사진=뉴시스

“이기는 건 우리!”

당당하게 도전장을 내민다. 오는 26일 시작하는 LG와 한화의 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제)에 앞서 양 팀 감독과 대표선수들이 모였다. 25일 잠실구장에서 진행된 KS 미디어데이에서 당찬 포부를 밝히며 혈투를 예고했다.

먼저 ‘우승 캡틴’을 노리는 LG 박해민은 “이천에서부터 정말 잘 준비했다. 선수, 코칭스태프, 프런트 모두가 소통했다”며 “상대가 누구든 우리 야구를 하는 게 중요하다. 한화가 힘들게 올라왔는데 좋은 승부하겠다. 나는 유독 한화전에서 하이라이트 필름이 많이 만들었다. 이번에도 한번 만들어보겠다”고 각오했다.

한화의 주장 채은성은 오렌지 유니폼을 입고 첫 KS 무대에 오른다. 공교롭게도 친정팀 LG를 마주한다. 2009년 육성선수로 LG에 입단해 2022년까지 뛴 바 있다. 그는 “힘들게 여기까지 왔는데, 유종의 미를 거두고 싶다”고 미소 지은 뒤 “시즌 중에도 종종 LG와 KS에서 만나면 재밌겠다고 말했었다. 이뤄져서 기대가 크다. 우리 선수들 컨디션도 좋고, 분위기도 좋다. 재밌는 경기할 수 있을 것 같다”고 목소리를 높였다.

이어 “긴장감은 똑같을 것 같다”며 “(임)찬규가 선발로 나올 텐데, 서로 성향을 잘 안다. 어려울 때도 많지만 내가 잘할 때도 많았다. 보여 드리겠다”고 덧붙였다.

염경엽 LG 트윈스 감독과 김경문 한화 이글스 감독을 비롯한 선수들이 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 미디어데이에서 우승 트로피와 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 LG 트윈스 임찬규, 박해민, 염 감독, 한화 이글스 김 감독, 채은성, 정우주. 사진=뉴시스

오는 26일 잠실구장에서 열리는 KS 1차전 선발 투수로 LG 앤더스 톨허스트와 한화 문동주가 나선다. 각 팀의 또다른 선발 투수 임찬규, 정우주는 출격을 준비한다. 먼저 임찬규는 한화의 문현빈을 경계했다. 그는 “경계하는 타자로 손아섭을 기대하셨겠지만 개인감정을 빼고 문현빈”이라며 “타격이 절정에 오른 것 같다. 타이밍도 좋고 변화구 대처도 굉장히 잘하고 있는 것 같다. 잘 분석해서 공략하겠다”고 예고했다.

문현빈은 생애 첫 가을야구를 경험하고 있다. 하지만 처음이라는 게 믿기지 않을 정도의 퍼포먼스를 자랑 중이다. 이번 PO 5경기에서 18타수 8안타 2홈런 10타점 6득점 타율 0.444라는 놀라운 성적을 기록했다. 김경문 한화 감독은 “별명이 돌멩이 아닌가”라며 “묵묵하게 열심히 한다”고 고개를 끄덕였다.

한화 이글스 정우주가 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 미디어데이에서 출사표를 던지고 있다. 사진=뉴시스

한화의 특급 신인 정우주는 LG 오스틴 딘의 이름을 불렀다. 그는 “오스틴을 좋아하기도 하고, 까다롭게 생각하는 편”이라며 “내 직구가 떠오른다는 느낌을 받는데, 오스틴이 잘 맞추더라. 2S 상황에서도 파울이 많이 나 투구 수가 올라갔던 경험이 있다”고 설명했다.

마지막으로 감독과 선수들은 이번 시리즈의 예상을 손가락으로 표현했다. LG는 의견이 하나로 통일됐다. 염경엽 감독과 박해민, 임찬규가 나란히 손가락으로 6을 가리켰다. 반면 한화는 김 감독이 7차전을 예상했고, 채은성과 정우주는 5차전에 끝내겠다는 다부진 각오를 드러냈다.

사진=최서진 기자

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

