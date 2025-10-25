‘국악한마당’ 김예은, 나이 믿기지 않는 국악 내공…판소리 매력 제대로 알렸다

초이랩(대표 최신규) 소속 가수 김예은이 국악의 매력을 알리며 시청자들을 사로잡았다.

김예은은 25일 방송된 KBS 1TV ‘국악한마당’에 출연해 완성도 높은 무대를 선보였다.

이날 김예은은 남도 민요인 ‘진도아리랑’과 ‘꽃타령’을 선곡해 국악의 매력을 무대 위에 제대로 꽃피웠다. 연분홍색이 돋보이는 한복을 차려입고 무대에 오른 김예은은 사랑스러운 미소와 적재적소에 눈을 사로잡는 부채 퍼포먼스로 무대에 몰입감을 높였다.

특히 나이가 믿기지 않는 남다른 가창력과 무대 장악력이 보는 내내 감탄을 자아냈다. 김예은은 탁월한 곡 해석력과 시원한 발성으로 국악의 맛을 제대로 살렸다. 특히 곡 분위기를 극대화하는 살랑이는 춤사위가 적절하게 흥을 돋웠다.

김예은 ‘국악 신동’답게 남다른 존재감으로 혼자서도 무대를 꽉 채웠다. 기분 좋은 에너지와 내공이 느껴지는 무대 매너가 보는 이들에게 깊은 여운을 남겼다.

한편, 김예은은 탁월한 음악적 역량을 통해 트로트와 판소리 신동으로 대중에게 눈도장을 찍었다. 현재 다양한 방송과 무대를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다.

