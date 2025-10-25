임효성, ♥슈 도박 빚 2억 5천만 원 갚았지만…별거 생활 공허함 토로

사진= 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’ 화면 캡처

농구선수 출신 임효성이 아내 슈와의 갈등과 별거 생활 중 느낀 심경을 솔직하게 털어놨다.

24일 공개된 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’ 영상 ‘[부부상담 2탄! 과연….상담이 도움될까!?]’에서 임효성과 슈 부부는 최근 부부 상담을 받으러 간 경험을 전했다. 두 사람은 상담 중 각자 개인 상담을 받는 시간을 가졌다.

임효성은 “미래에 대한 불안이 크다”며 “어렸을 때부터 운동만 하고 다른 일을 배워본 적이 없으니까 능력에 대한 불안감이 있다”고 솔직히 말했다.

이어 “3년이라는 시간이 넘게 일만 하면서 달려가고 이후에 안정감을 찾고 모든 걸 해결하고 나니 공허함이 엄청 많이 왔다. 만족감이 없다”며 슈의 문제를 해결해주고 생긴 공허함을 털어놓았다. 임효성은 슈의 도박 빚 2억 5천만 원을 갚아준 사실도 공개했다.

그는 “경제적인 안정감은 생겼을 수 있어도 일반적인 가정이 주는 안정감이 없어진 거다. 그런 거에 대한 공허함이 있다. ‘내가 왜 여기까지 이렇게 왔지?’ 싶다”며 화로 바뀐 공허함을 솔직히 고백했다.

또 임효성은 슈에 대한 미안함을 드러내며 “이 친구가 잘못됐을 때도 이렇게까지 망가지는 모습을 볼수가 없어서 어떻게해서든지 끌어올려야겠다 싶었다”고 밝혔다. 이어 “이 친구의 마음이 돌아올 거라 생각했다. 멀어졌지만 내가 그만큼 노력하면 돌아올 줄 알았다”면서도 “많은 시간이 지나고 보니까 이 친구의 본모습일수도 있겠다 싶어서 놓게 됐다. 이 친구는 거리감이 좋고 이런 관계가 편하다 하지만 저는 이렇게 사는 건 정말 싫다. 이런 관계가 좋다고 너무 편하게 얘기하니까”라며 별거 생활에 대한 불만을 전했다.

부부 상담 후 함께 식사를 한 자리에서 슈는 “우리는 크게 싸운 적은 별로 없다”고 했고 임효성은 “자주 싸우는 것도 중요하다고 생각한다. 싸움의 방법도 그렇고 너무 깊이 쌓아왔다가 싸우면 응어리까지 올라와서 큰 싸움으로 될 수밖에 없다”고 말했다.

제작진과 인터뷰에서는 “나는 원래 온전한 걸 되게 좋아한다. 온가족이 저녁에 산책 나가고 이런 게 소확행이라 생각하는 사람인데 지금은 오히려 소소한 것들이 불편해졌으니까”라며 별거 생활의 아쉬움을 드러냈다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

