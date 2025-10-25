‘제 2의 아이유’ 주니엘, 갑상선 기능저하 고백…“10㎏ 이상 쪘다”

사진= 유튜브 '원마이크' 화면 캡처

가수 주니엘이 갑상선 기능저하와 체중 증가 등 건강 문제로 활동에 어려움을 겪었던 당시 심경을 털어놓았다.

24일 유튜브 채널 ‘원마이크’에는 “[EP. 28 주니엘] ‘건강 이상으로 몸무게 10kg 폭증’ 히트곡 가수가 갑자기 사라졌던 이유”라는 제목의 영상이 공개됐다.

2012년 데뷔한 주니엘은 ‘일라 일라’, ‘나쁜 사람’, ‘귀여운 남자’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받으며 ‘제2의 아이유’로 불리며 주목받았다.

주니엘은 영상에서 “여러 가지 일들이 있었지만 크게 활동을 못했을 때는 코로나, 제가 몸이 아팠을 때 두 가지였다”고 말했다.

이어 그는 갑상선 기능저하로 인한 건강 이상과 체중 증가를 언급하며 “활동을 오래 쉬었다. 갑상선 기능저하가 와서 체력도 많이 깎이고, 무기력한 게 커졌다. 몸이 많이 무거워졌다. 갑상선 기능저하 같은 경우 살이 엄청 찐다. (평소와) 똑같이 지내는데 그냥 이유 없이 살이 찐다. 부기가 안 빠져서 그대로 살이 돼 버리는 느낌”이라고 솔직하게 고백했다.

또한 주니엘은 “이유 없이 살이 쪄서 ‘왜 이러지?’라고 생각했는데 갑상선이 낫고 약을 먹으면서 한 달 만에 8kg이 빠졌다. 스트레스도 많이 받고, 당시에 우울감도 심해서 사람들도 아예 안 만났다. 제가 그때 60kg까지 쪘었다. 거의 10kg 넘게 쪄서 스트레스를 받았다”고 회상했다.

현재 건강 상태에 대해 주니엘은 “수치에 크게 나쁜 게 없긴 한데 언제 어떻게 나빠질지 모르는 거라서 1년에 한 번씩 피 검사를 계속 해야 된다고 하더라. 아직 체력은 안 돌아와서 운동 열심히 해야 된다”고 전했다.

