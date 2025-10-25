NCT 유타, 日 첫 정규 앨범 ‘PERSONA’ 오늘 밤 12시 전곡 음원 공개

NCT 유타(에스엠엔터테인먼트 소속)의 일본 첫 정규 앨범 ‘PERSONA’(페르소나)가 오늘(25일) 발매된다.

유타의 일본 첫 정규 앨범 ‘PERSONA’는 10월 25일 밤 12시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀곡 ‘EMBER’(엠버) 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 동시에 만날 수 있다.

특히 타이틀곡 ‘EMBER’는 메탈 요소를 가미한 록 장르 트랙으로, 인상적인 기타 리프와 강렬한 보컬이 긴장감과 에너지를 극대화하며, 내면의 불꽃처럼 꺼지지 않는 의지와 두려움 앞에서도 맞서 나아가자는 결연한 메시지를 담았다.

더불어 세상을 다시 열어가는 모습을 가사로 다이내믹하게 그린 ‘New World’(뉴 월드), 감정의 폭발을 헤비메탈 사운드로 구현한 ‘Two Of Us’(투 오브 어스), 권태에서 해방되는 감정을 시원한 보컬로 표현한 ‘Get Out Of My Mind’(겟 아웃 오브 마이 마인드), 반복되는 후렴이 에너지를 끌어올리는 ‘KNOCK KNOCK’(낙낙) 등이 수록되어 짜릿한 카타르시스를 느끼기에 충분하다.

이외에도 자신의 한계와 두려움에 맞서 운명을 개척하자는 내용의 ‘If We Lose It All Tonight’(이프 위 루즈 잇 올 투나잇), ‘불가능을 가능으로 바꾸자’는 긍정적인 메시지의 ‘Possiboo-hoo’(파시브-후), 혼란과 상처, 갈구하는 마음을 감성적으로 담은 ‘TO LOVE SOMEONE’(투 러브 썸원), 지난 5월 싱글로 발매된 ‘TWISTED PARADISE’(트위스티드 파라다이스)와 ‘When I’m Not Around’(웬 아임 낫 어라운드)까지 다양한 록 장르 음악 총 10트랙으로 구성되어 있다.

또한 유타는 첫 단독 콘서트 투어 ‘YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-’(유타 라이브 투어 2025 -페르소나-)를 통해 정규 1집 ‘PERSONA’의 전곡 무대를 선보여 관객들의 열띤 호응을 얻은 만큼, 정식 발매되는 앨범 역시 뜨거운 관심이 기대된다.

한편, 유타는 10월 31일 일본 후쿠오카 시민회관 대홀에서 첫 단독 콘서트 투어 ‘YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-’를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]