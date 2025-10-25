싱송라 Lenn, 오늘(25일) 신곡 ‘시티 드라이브’ 발매

싱어송라이터 Lenn(렌)이 신곡을 통해 지친 사람들에게 짜릿한 위로를 건넨다.

Lenn은 25일 정오 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘City Drive’(시티 드라이브)를 발매한다.

‘City Drive’는 펑크 기반의 기타 리프가 돋보이며, 중독적인 후렴 멜로디가 귀에 맴도는 곡이다. 도시에서의 사랑과 일탈을 담은 가사는 일상 속에 지쳐 떠나고 싶은 사람들에게 위로를 전한다.

신곡으로 돌아오는 Lenn은 특유의 감각적인 보컬로 일상 속에 스며들 듯 편안한 위로를 건네는 아티스트다. 음악을 통해 가장 솔직한 이야기를 나누고, 진정성 있는 목소리로 공감과 위안을 전하고 있다.

Lenn은 지난 4월 ‘Addicted’(어딕티드)로 가요계에 첫발을 내딛었다. 특유의 고요한 감정선과 진심이 가득 담긴 가사로 리스너들의 마음을 건드리며 뜨거운 사랑을 얻은 바 있다. Lenn은 이번 신곡을 시작으로 더 활발한 음악 활동을 선보이며 자신 만의 음악 세계를 구축해나갈 예정이다.

한편, Lenn이 소속된 로칼하이레코즈는 국내 최다 인디 아티스트를 보유한 레이블로, 다양한 음악과 콘텐츠를 선보이고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]