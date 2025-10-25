서울 이랜드, 26일 홈경기서 ‘신규 앱 활용’ 팬 참여형 이벤트 펼쳐

사진=서울 이랜드 FC 제공

‘팬 프렌들리 구단’ 서울 이랜드 FC가 오는 26일 충남아산전 홈경기에서 팬 참여형 애플리케이션 이벤트를 진행한다.

서울 이랜드는 올해 팬 중심의 디지털 서비스를 강화하기 위해 공식 앱을 새롭게 선보였다.

신규 앱은 하나의 플랫폼 안에서 티켓 예매, 경기 정보, 미디어 콘텐츠, 각종 이벤트 참여까지 모두 가능한 ‘원스톱 팬 플랫폼’으로 출시 4개월 만에 가입자 수 1만 명을 돌파하며 큰 호응을 얻고 있다.

또한, 고객 정보 기반의 맞춤형 CRM 마케팅 구현이 가능하다는 점이 특징이다.

이번 충남아산전 홈경기에서는 한국프로축구연맹 축구산업아카데미 24기와 함께 앱을 활용한 현장 참여형 이벤트를 운영한다. 앱 내 ‘MY SEFC’ 페이지의 ‘응원 선수’를 제시한 뒤 초시계를 해당 선수의 등번호 숫자에 정확히 멈추면 성공하는 게임이다.

참여자에게는 두 번의 기회가 주어지며 성공 시 선착순 3명에게 선수단 친필 사인 유니폼이 증정된다. 참여만 하더라도 300명에게 깃발, 짝짝이, 포스트잇, 펜 등 구단 굿즈가 제공될 예정이다.

이 외에도 서울 이랜드는 매월 앱을 통한 ‘승부 예측 이벤트’를 진행 중이다. 월별 홈·원정 경기 결과를 가장 많이 맞힌 팬 10명에게는 친필 사인 유니폼, 친필 사인 백구, 구단 굿즈 등 푸짐한 경품이 주어진다.

또한 홈경기 첫 골의 주인공을 맞힌 팬 전원에게는 다음 경기 티켓 3천 원 할인 쿠폰이 지급된다. 모든 이벤트는 구단 앱 내 ‘FAN’ 카테고리에서 참여할 수 있다.

서울 이랜드 관계자는 “팬들이 보다 쉽고 즐겁게 구단의 디지털 서비스를 체험할 수 있도록 이 같은 이벤트를 준비했다. 앱을 통해 경기 관람의 재미를 더하고 다양한 선물도 받아가시기 바란다”고 말했다.

한편, 서울 이랜드의 홈경기 티켓은 공식 홈페이지 및 앱을 통해 예매할 수 있다.

