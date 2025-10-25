‘아쉬운 점프 난조’ 차준환, 그랑프리 2차 대회 쇼트 7위···신지아 4위

차준환. 사진=신화/뉴시스

희비가 갈렸다.

피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(고려대)은 지난 24일 중국 충칭 위둥아레나에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 시니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 33.92점, 구성점수(PCS) 41.69점을 합쳐 총점 75.61점으로 7위를 기록했다.

1위는 일본의 사토 슌(94.13점), 2위는 이탈리아의 다니엘 그라슬(90.42점), 3위는 카자흐스탄의 샤이도로프 미카일(88.33점)이 차지했다.

점프 난조가 문제였다. 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 제대로 뛰지 못해 수행점수(GOE) 2.63점이 감점됐다. 만회하려고 쿼드러플 토루프 단독 점프를 시도했지만, 싱글 점프로 착지해 0점 처리됐다. 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4로 처리하고, 마지막 점프인 트리플 악셀은 깔끔하게 소화했다.

신지아(세화여고)는 웃었다. 여자 싱글에 나선 신지아는 쇼트프로그램에서 TES 36.56점, PCS 31.45점을 합해 총점 68.01점을 받아 4위에 올랐다. 프리스케이팅에서 입상에 도전한다.

신지아는 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 뛰어 GOE 1.52점을 챙겼다. 또 더블 악셀과 플라잉 카멜 스핀(레벨4)에서도 군더더기가 없었다. 트리플 플립은 착지가 흔들리면서 GOE 1.44점이 감점됐다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스 모두 레벨 4를 받았고, 레이백 스핀은 레벨 3으로 처리하며 연기를 마쳤다.

함께 출전한 이해인(고려대)은 TES 34.68점, PCS 30.78점을 기록하며 총점 65.45점을 받아 7위를 차지했다. 이해인은 두 시즌 만에 그랑프리 무대를 다시 밟았다. 이 부문 1위는 알리사 리우(74.61점·미국), 2위 와타나베 린카(74.01점·일본), 3위 앰버 글렌(73.04점·미국)이다.

아이스댄스에 출전한 임해나와 권예 조는 리듬 댄스에서 TES 42.10점, PCS 31.58점, 총점 73.68점으로 5위에 이름을 올렸다.

