“남편이 부유해졌다” 야노 시호, 추성훈 유튜브 성공 후 솔직 고백

방송인 추성훈이 유튜브를 통해 제2의 전성기를 누리고 있는 가운데, 그의 아내 야노 시호가 유튜브에 도전하며 화제를 모으고 있다.

야노 시호는 24일 자신의 공식 유튜브 채널 ‘야노시호 YanoShiho’를 개설하고 첫 영상을 공개했다.

앞서 추성훈은 본인 유튜브 채널에서 도쿄 자택을 공개하며 현실적인 일상을 보여준 바 있다. 당시 정리가 덜 된 집안과 쌓인 짐들로 “진짜 현실 남편의 모습”이라는 반응이 쏟아졌다.

이후 추성훈은 제작진에게 음성 메시지를 보내 “이번에 나오는 영상 중에 와이프 옷장이 너무 더럽게 나왔다”며 “야노 시호에게 혼난 탓에 해당 부분을 모자이크할 수밖에 없었다”고 고백했다.

그는 또 “야노 시호가 ‘진심으로 집을 공개하면 어떡하냐’고 했다. 자기는 자기끼리 방송으로 공개하면서 진심으로 가는 게 유튜브이다”며 “결국 야노 시호에게 허락을 구하지 않아 싸움이 발발했다”고 털어놨다.

이날 공개된 야노 시호의 첫 영상에서는 이전과 달리 정리된 자택의 모습이 눈길을 끌었다. 그는 “오늘은 보여주기 식 소개”라며 “방금 전까지 청소했다”고 웃으며 말했다.

한편 추성훈은 최근 SBS 예능 프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 블랙카드와 현금 1500만원을 늘 지니고 다닌다고 밝혀 화제를 모았다.

영상 속 제작진이 “추성훈 유튜브가 잘 되지 않았냐. 전, 후가 다른 지가 궁금했다”고 묻자, 야노 시호는 “그렇다. 모두가 봐주신 덕분에 남편이 정말 부유해졌다”고 솔직히 답했다.

제작진이 농담으로 받아들이며 웃자, 야노 시호는 “정말이다. 아오키 신야 씨와의 경기 전에는 정말로 돈이 없었고, 정말 남편이 힘들었다. 구멍난 옷을 입고 있었다”고 회상했다.

또한 그는 “남편이 너무 바빠서 며칠 전에도 3개월 만에 봤다. 정말 바빠서 집에 들어오지를 않는다. 모두 덕분인지 모두 탓인지 잘 모르겠지만”이라며 “저희 남편을 보신 분이 있으면 알려 달라”고 농담을 던지며 유쾌한 면모를 보였다.

