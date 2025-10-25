나비, 둘째 임신 소식 직접 전해…“13주 차, 내년 4월 출산 예정”

사진= 나비 SNS

가수 나비가 두 번째 아이를 품에 안게 됐다.

나비는 24일 방송된 MBC FM4U 라디오 프로그램 ‘두 시의 데이트 안영미입니다’에 게스트로 출연해 둘째 임신 소식을 직접 밝혔다.

이날 방송에서 나비는 “가을을 정말 좋아하는데 요즘 갑자기 호르몬의 변화가 있는 것 같다. 예민하다”고 전하며 의미심장한 멘트를 남겼다. 이에 DJ 안영미가 “오늘 나비 씨의 중대 발표가 있다”고 운을 떼자, 나비는 “뱃속에 둘째 아이가 건강하게 자라고 있다”고 고백했다.

안영미는 “지난주부터 안정기가 지나서 발표할 수 있었는데 우리가 ‘두데’에서 해 달라고 부탁했다”고 덧붙이며 따뜻한 축하 인사를 건넸다.

방송이 끝난 뒤, 나비는 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 다시 한 번 직접 전했다. 공개된 영상 속에서 나비는 “여러분 저 둘째 임신했어요”라고 말하며 ‘베리야 반가워’라는 문구가 새겨진 케이크 앞에서 행복한 미소를 지었다.

그는 게시글을 통해 “둘째를 임신했다. 워킹맘인 나는 진짜 에너지 넘치는 이준이를 키우며 둘째 고민만 몇 년을 했다. 도전조차 안 하면 나중에 후회할 것 같았다”고 밝혔다. 이어 “너무나 감사하게도 한방에 찾아와준 우리 아가. 두려움도 있었지만 지금은 너무 행복하다”며 “우리 부부가 두 아이의 부모라니 많이 떨리기도 하지만 잘 준비해 보겠다”고 덧붙였다.

나비는 또한 “출산은 내년 4월 예정이고, 지금 13주 차”라고 전하며 설레는 예비맘의 소감을 전했다.

한편, 나비는 2019년 11월 결혼해 2021년 5월 첫째 아들을 품에 안았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

