정채연, 바레인 아시아청소년대회 5000m 경보 동메달

정채연(철산중)이 지난 23일 바레인 마나마에서 열린 제3회 바레인 아시아청소년경기대회 여자 5000m 경보 경기에서 정채연(철산중)이 25분26초93 기록으로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했다.

정채연은 중·고등부 경보 부문에서 각각 부별 한국기록을 보유한 권서린(충현고)과 같이 훈련하는 선수로, 올해 각종 대회에서 6회 연속 우승을 차지하며 권서린의 뒤를 잇는 여자 경보 차세대 유망주로 주목받고 있다.

경기 종료 후 정채연은 “메달을 딸 것이라고 예상하지 못했기에 더욱 기쁘고 감격스럽다”며 “항상 지도해 주신 코치님께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 더 좋은 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”는 소감을 밝혔다.

1위는 24분15초27을 기록한 류시이(중국)가 2위는 24분25초88을 기록한 란자나 야다브(인도)가 각각 차지했다.

남자 100m 준결승에서는 김선우(충주중)이 10초92의 기록으로 결선에 진출했고, 남자 400m 예선에서는 김준(합포중)이 48초82로 결선에 진출했다.

