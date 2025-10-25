서울특별시한궁협회, ‘어울림 한궁대회’ 개최

서울특별시한궁협회(회장 강석재)는 장애인과 비장애인이 함께하는 어울림 한궁대회를 오는 10월 29일과 11월 8일 두 차례에 걸쳐 개최한다.

첫 번째 대회인 ‘제1회 서울특별시어울림생활체육한궁대회’는 오는 29일(수) 오전 9시30분부터 오후 4시까지 서울 중구구민회관 3층 대강당에서 열린다.

이번 대회는 서울특별시한궁협회가 주최·주관하고, 대한노인회 서울시연합회의 협조로 진행되며,

서울특별시의 민간단체 생활체육대회 지원사업 보조금을 받아 추진된다.

대회에는 약 250명의 선수, 심판 및 안전요원이 참가할 예정으로, 세대와 계층을 아우르는 어울림의 장이 될 전망이다.

이어서 열리는 ‘제2회 서울특별시한궁협회장배어울림한궁대회’는 11월 8일(토) 오전 9시30분부터 오후 4시까지 서울 노원구 인덕대학교 본관 은봉홀에서 개최된다.

이번 대회에는 서울특별시장애인한궁연맹 소속 선수 50여 명을 비롯해 비장애인 선수를 포함한 약 200여 명이 참여해, 통합 스포츠의 의미를 실천하게 된다. 대회 주요 인사로 한궁 창시자인 허광 대한한궁협회 회장과 김광만 인덕대 총장이 참가할 예정이다.

특히 인덕대학교 대회 개막식에서는 서울특별시한궁협회와 ‘함께하는재단 굿윌스토어’ 간의 업무협약이 체결된다. 이번 협약을 통해 향후 서울특별시한궁협회 주최 대회마다 굿윌스토어가 함께 참여하여,

한궁 지도자들이 가정에서 사용하지 않는 일상 용품과 의류 등을 기증하여 판매 수익으로 발달 장애인의 취업과 경제적 자립을 돕는 나눔 문화 확산 활동에 참가하게 된다

또 세계뷰티이어문화교류협회(회장 박애란) 회원들이 인덕대 대회 현장에서 뷰티 이어 테라피 봉사 활동을 진행하며 참가자들에게 따뜻한 정을 나눈다.

11월 8일 대회에는 시상금이 지급되며, 선수 참가비는 1만원이다.

두 차례 대회의 식전행사에는 소프라노 백현애와 대한한궁협회 사무처장 겸 가수 이준형이 축하 공연을 펼칠 예정이다. 특히 백현애 소프라노는 10월 29일 개막식에서 서울특별시한궁협회 명예홍보대사로 위촉된다.

한문화재단(이사장 김준일)은 두 어울림 한궁대회 수상자들을 위해 텀블러를 협찬할 예정이다.

강석재 서울특별시한궁협회 회장은 “한궁은 남녀노소, 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 진정한 생활체육 종목”이라며 “이번 어울림 한궁대회를 통해 서로를 이해하고 응원하는 건강한 체육 문화가 확산되길 바란다”고 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]