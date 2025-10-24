한화vsLG…KBO, 25일 한국시리즈 미디어데이 개최

[서울=뉴시스] 이영환 기자 = 2025 KBO 리그 정규리그 우승을 확정지은 LG 트윈스 선수들이 1일 오후 서울 송파구 잠실야구장에서 세리머니를 하고 있다. 2025.10.01. 20hwan@newsis.com

2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(KS) 미디어데이가 25일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 열린다.

2023시즌 통합우승 이후 2년만에 통합 우승을 노리는 LG에서는 염경엽 감독과 주장 박해민, 임찬규가 참석한다.

2006년 이후 19년만에 한국시리즈 무대에 오른 한화에서는 김경문 감독과 주장 채은성, 정우주가 참석한다

양 팀 감독과 선수들은 한국시리즈에 임하는 각오를 밝히고, 미디어의 질의에 답변하는 시간을 가질 예정이다.

미디어 질의와는 별도로 KBO 공식 인스타그램을 통해 양 팀 감독 및 선수단에 대한 팬들의 질문을 취합해 답변하는 시간도 마련했다. 질문 당첨자들에게는 추후 소정의 상품이 증정되며, 미디어데이를 통하여 직접 선수들의 답변을 들어볼 있는 기회가 주어진다. 이벤트의 자세한 참가 방법은 KBO 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

