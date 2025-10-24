김경문 한화 감독의 결단, 통했다… 한화, 19년 만에 KS행

김경문 한화 감독이 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과의 PO 5차전에서 경기를 지켜보고 있다. 뉴시스

한화 팬들이 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과의 PO 5차전에서 열띤 응원을 하고 있다. 뉴시스

김경문 한화 감독의 결단이 통했다. 한화가 19년 만에 한국시리즈행을 확정지었다.

프로야구 한화는 24일 대전 한화생명볼파크에서 삼성과의 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 플레이오프(PO·5전 3선승제) 5차전에서 선발 투수 코디 폰세의 5이닝 1실점 역투와 힘차게 휘두른 방망이가 터지면서 11-2로 승리했다. 이로써 PO 3승2패를 기록한 한화는 2006년 이후 19년 만에 한국시리즈(KS)에 진출한다. 정규리그 우승팀 LG가 기다리고 있는 KS는 오는 26일 잠실구장에서 열리는 1차전을 시작으로 우승을 향한 경쟁을 시작한다.

김 감독은 이날 경기를 앞두고 “단 2명의 투수로 끝내겠다”는 계획과 함께 총력전을 예고했다. 두 투수는 폰세와 라이언 와이스였다. 한화의 원투펀치 에이스를 5차전에 쏟겠다는 의미는 KS를 대비하지 않겠다는 의미였다. 또한 만약 KS에 진출하더라도 1차전 선발은 류현진이라는 못을 박은 것이다. 굳건한 믿음을 동시에 엿볼 수 있었다.

한화 투수 폰세가 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과의 PO 5차전에서 역투한 뒤 포효하고 있다. 뉴시스

다부진 각오, 경기에서 그대로 드러났다. 폰세는 이날 5이닝 동안 피안타 5개, 볼넷 2개 등 1실점을 허용하긴 했지만, 삼진 9개를 솎아내며 자신의 임무를 다했다. 1실점 역시 낫아웃 상황에서 3루 주자가 홈으로 들어온 것이 전부였다. 특히 3회 삼성 디아즈의 강습타구를 왼쪽 가슴에 맞고도 끝까지 투구를 이어가는 투지를 보이였다.

폰세의 투지는 한화 타선으로 연결됐다. 2-1 살얼음 리드를 지키던 한화는 3회말 1사 주자 없는 상황에서 문현빈의 2루타와 노시환의 후속타로 주자 1, 3루 기회를 잡았다. 여기서 채은성이 우익수 방면 2루타와 수비 실책까지 겹치면서 단숨에 2득점을 올렸다.

기세를 탄 타선은 도파민을 끌어올렸다. 6회 밀어네기 볼넷으로 1득점, 8회에는 문현빈의 투런포를 포함해 4득점을 올리면서 승부를 그대로 마무리 지었다.

클린업 트리오가 살아나며 KS 기대감을 끌어올렸다. 문현빈은 이날 투런포 포함 3타수 3안타 3타점 3득점 1볼넷으로 타선의 핵심 역할을 했다. 노시환은 5타수 4안타 1타점 3득점, 채은서은 4타수 3안타 5타점 1득점으로 매섭게 방망이를 휘둘렀다.

김 감독의 예고대로 폰세에 이어 마운드를 지킨 와이스는 4이닝 동안 4피안타 1실점(1자책)을 허용했지만, 탈삼진 4개를 곁들이며 경기를 마무리했다.

PO MVP는 문동주, 5차전 데일리 MVP는 폰세가 차지했다.

한화는 19년 만의 KS행을 축하하는 의미로 약 20초 간 불꽃쇼를 진행하며 자축했다. 한화 구단은 “김승연 회장의 선수단에 대한 격려와 팬들에 대한 감사 의미를 담아 진행하는 불꽃쇼”라고 전했다.

대전=권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

