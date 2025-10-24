“물음표 지웠습니다” 강상현의 미소… 세계선수권 2연패 달성

사진=세계태권도연맹 제공

“이 체급에선 ‘어렵나’ 싶었는데… 자신감을 되찾았습니다.”

태권도 국가대표 남자 87㎏ 초과급 강상현(울산시체육회)이 세계선수권대회 2연패를 달성했다. 난적들을 차례로 격파하며 ‘디펜딩 챔피언’의 품격을 뽐냈다.

강상현은 24일 중국 장쑤성 우시의 타이후 인터내셔널 엑스포 센터서 열린 2025 세계태권도선수권대회 첫날 남자 87㎏ 초과급 결승에서 개인중립선수(AIN)로 출전한 라파일 아이유카에브(러시아)를 라운드 점수 2-1로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 지난 2023년 아제르바이잔 바쿠 대회에 이어 세계선수권만 두 대회 연속 정상이다.

결승전에서 맞붙은 아이유카에브는 호락호락하지 않았다. 205㎝ 장신으로 강상현과는 14㎝가량 차이가 날 정도다.

흔들리지 않았다. 강상현은 “1라운드를 지고 나서 ‘지더라도 내가 준비한 걸 끝까지 해보자’고 마음을 바꿨다”며 “쉬운 상대가 아니었지만 내 장점인 빠른 스피드를 십분 발휘하는 데 집중했다. 무엇보다 후회 없이 뛰자는 생각뿐이었다”고 말했다.

2라운드부터 흐름을 바꿨다. 특유의 스피드를 앞세워 상대를 몰아붙이며 승부의 균형을 맞췄고, 마지막 3라운드까지 잡아내며 우승의 기쁨을 품었다. 그는 경기 뒤 “말로 표현할 수 없을 정도로 나 자신이 정말 자랑스럽고 대단하다”는 감격에 찬 승리 소감을 밝혔다.

강상현은 앞서 이번 대회 32강전 페트로스 안드레우(키프로스)를 필두로 8강전 왕야오시(중국), 4강전 조나단 힐리(미국) 등을 라운드 점수 2-0으로 완파했다. 결승전만큼이나 고전했던 16강전 승리가 값진 경험으로 남았다.

이때 세계랭킹 4위 이반 가르시아 마르티네즈(스페인)를 2-1로 꺾은 강상현은 “대회를 준비하면서 가장 경계했던 선수를 이겼다”면서 “87㎏ 초과급이 정말 쉽지 않은 듯싶다. 강한 상대가 많다. 그렇기에 이번 금메달이 더 뜻깊다”고 목소리를 높였다.

강상현은 지난 7월 라인루르 하계 세계대학경기대회에서 개인전과 단체전 2관왕에 올랐다. 이후 8월 무주 세계태권도 그랑프리 챌린지에선 8강서 탈락하는 등 고배를 마셨다. 아쉬움을 딛고 반등에 성공했다. 이달에만 전국체전과 세계선수권에서 모두 우승했다.

이 시기를 돌아본 강상현은 “사실 올해 업앤다운을 겪으면서 좌절의 시간도 겪었다. 이번 대회 직전까지만 해도 체급과 관련해서 고민이 있었다. 바로 87㎏ 초과급에선 ‘경쟁하기 쉽지 않겠다’는 한계였다”고 털어놨다. 힘찬 발차기로 자신을 향한 물음표를 지워냈다. “세계선수권 우승으로 자신감을 회복했다”는 게 그의 설명이다.

더 높은 곳을 바라본다. 강상현은 끝으로 “이 기세를 타고 계속 좋은 성적을 내고 싶다. 더 큰 무대를 향해 두려움 없이 나아가겠다”고 힘줘 말했다.

중국 우시=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

