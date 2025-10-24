강상현, 세계태권도선수권 2연패… ‘파리올림픽 챔피언’ 김유진은 은메달

사진=세계태권도연맹 제공

강상현(울산시체육회)이 세계태권도선수권에서 두 대회 연속 금메달 쾌거를 일궜다.

강상현은 24일 중국 장쑤성 우시의 타이후 인터내셔널 엑스포 센터서 열린 2025 우시 세계태권도선수권대회 첫날 남자 87㎏ 초과급 결승전에서 개인중립선수(AIN)로 나선 라파일 아이유카예프(러시아)를 라운드 점수 2-1로 이겼다.

이로써 지난 2023년 세계선수권대회인 아제르바이잔 바쿠 대회 남자 87㎏급에 이어 최중량급인 87㎏ 초과급에서도 금메달 사냥에 성공했다.

기분 좋은 스타트를 끊었다. 5회 연속 남자부 종합우승을 향한 경쾌한 첫 발걸음이다. 강상현은 이날 첫판인 32강전에서 페트로스 안드레우(키프로스)를 2-0으로 누른 뒤 16강에서 난적 이반 가르시아 마르티네스(스페인)를 2-1로 제압했다. 가르시아는 2023년 영국 맨체스터에서 열린 월드그랑프리 파이널 8강에서 강상현에게 라운드 점수 1-2 패배를 안겼던 선수다. 더불어 올해 8월 무주에서 열린 월드그랑프리 챌린지 남자 80㎏ 초과급 우승자이기도 하다.

위기를 넘긴 강상현은 8강서 왕야오시(중국)를 2-0으로 꺾고 준결승에 올랐다. 나아가 세계 랭킹 1위 상대로도 승전고를 더했다. 조너선 힐리(미국)와의 4강전 역시 라운드 점수 2-0 승리다. 이어진 아이유카예프와 맞선 최종장은 초반 1라운드를 내주면서 고전했다. 강상현은 이내 결승전 2, 3라운드를 잡아내며 세계선수권대회 2연패를 달성했다.

한편 2024 파리 올림픽 금메달리스트인 한국 태권도 간판 김유진(25·울산시체육회)은 세계선수권대회 여자부에서 한국 선수로는 3년 만에 메달을 수확했다. 한국 여자 선수가 세계태권도선수권대회에서 메달을 딴 것은 2022년 여자 73㎏급 은메달을 획득한 이다빈 이후 3년 만이다.

당시 2022년 대회는 여자부에서 은메달 하나에 그치는 등 부침이 많았다. 이후 2023년 아제르바이잔 바쿠 대회에서는 8개 전 체급에 출전하고도 사상 처음으로 단 하나의 메달도 수확하지 못했다. 대표팀이 아쉬움을 털어낸 하루였다.

선수 개인에게는 세계선수권대회서 두 번째 출전 만에 수확한 첫 메달이다. 첫 출전이었던 지난 2022년 멕시코 과달라하라 대회에선 16강 탈락의 아쉬움을 떠안은 바 있다.

김유진은 이날 32강전에서 트란 티안투옛(베트남)을 2-0, 16강전에서 마리야 세보스티아노바(카자흐스탄)를 2-0, 8강전에서 니카 카라바티치(크로아티아)를 2-0으로 완파했다. 준결승도 마찬가지로 파디아 키르판(요르단)을 2-0으로 이겼다.

파죽지세를 달려가던 김유진의 앞을 막아선 건 마리아 클라라 파세쿠(브라질)이었다. 여자 57㎏급 결승에서 라운드 점수 0-2로 패했다.

파세쿠는 현시점 세계 랭킹 1위다. 두 달여 만에 재회한 강적은 호락호락하지 않았다. 김유진은 지난 8월 전북 무주에서 열린 2025 월드 태권도 그랑프리 챌린지 결승에서도 파세쿠에게 0-2로 패배했다.

중국 우시=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

