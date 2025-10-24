박진만 삼성 감독의 외침 “결국 폰세, 와이스 이겨내야 KS가는 거 아닌가!”[현장이슈]

박진만 삼성 감독이 선수들과 하이파이브를 하기 위해 기다리고 있다. 뉴시스

박진만 삼성 감독이 홈을 밟고 더그아웃으로 들어오는 구자욱을 반갑게 맞이하고 있다. 뉴시스

“결국 폰세와 와이스를 이겨내야 시리즈에서 승리하는 것 아닌가. 총력전이다.”

박진만 삼성 라이온즈 감독이 총력전을 예고했다.

프로야구 삼성은 24일 대전 한화생명볼파크에서 한화와 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 플레이오프(PO·5전 3선승제) 5차전에 나선다. 2승2패 동률, 최후의 결전이다. 이 한 경기로 승리하는 팀은 한국시리즈(KS)로 향하고, 패하는 팀은 가을야구에 마침표를 찍는다.

기적같은 4차전을 치렀다. 삼성은 지난 22일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 4차전에서 0-4로 뒤지고 있다 6회부터 반격을 시작해 7-4로 대 역전승을 거뒀다. 특히 반격을 시작한 6회 공격을 앞두고 박 감독은 선수들을 불러모았다. 이내 “(지고 있지만) 긴장하지 말자. 오늘까지 한 것만 해도 너무 잘했다”라며 “재미있게 하자. 즐기면서 하자”고 선수를 다독였다.

박 감독의 이 한 마디에 사자들이 움직였다. 6회 구자욱의 적시타로 1점, 김영웅의 스리런 홈런으로 기어코 동점을 만들었다. 그리고 이어진 7회 상대 마무리 김서현을 상대로 다시 한 번 김영웅이 고요한 아치를 그리며 승리를 쟁취했다.

이날 분위기도 이어졌다. 삼성 더그아웃은 의지로 넘치는 분위기가 이어졌다. 박 감독은 “체력적으로 선수들이 걱정이다. 나도 해봤지만, 포스트시즌 1경기는 페넌트레이스 10경기 치른 체력 소모에 버금간다. 스트레스도 얼마나 크겠냐”며 “우리 선수들이 자랑스럽고 대견하다”고 설명했다.

이날 적장 김경문 한화 감독은 “오늘 문동주는 나오지 않는다”며 “외인 2명에서 (경기를)끝낼 생각”이라고 전했다. 선발 코디 폰세가 5회 이상 끌어주고, 라이언 와이스가 마침표를 찍겠다는 계획이다.

박 감독은 “선발 최원태가 가을 사나이답게 하던 대로 해주면 된다”며 “우리는 최원태-가라비토-이호성-김재윤가 나오는 게 최상의 시나리오”라고 설명했다. 이어 “결국 폰세, 와이스를 이겨내야 한국시리즈로 간다”고 눈빛을 번뜩였다.

다음은 일문일답.

▲11번째 포스트시즌 경기다.

“나는 괜찮다. 선수들이 걱정이다. 온 힘을 끄집어 내고 있다. 나도 해봤지만, 포스트시즌 1경기는 페넌트레이스 10경기의 체력적인 부담이 있다. 스트레스도 있다. 우리 선수들이 자랑스럽고, 대견하다.”

▲강민호 선수가 PS 전경기 출전 중이다.

“민호가 힘든 상황에서도 의욕적인 모습을 보여주고 있다. 최고참이 그렇게 움직이니깐, 젊은 선수들이 보고 배운다. 팀 분위기가 체력적으로 부담이 있지만, 이겨내려는 마음이 있다. ”

▲한화가 폰세, 와이스로 마무리한다고 했다.

“이겨내야 한다. 우리도, 한화도 마찬가지다. 이 한 경기에 모든 전력을 쏟아부어야 한다. 이겨내야 시리즈를 가져갈 수 있다. ”

▲오늘 선발 최원태가 4차전 끝나고 익살스러운 표정을 짓더라.

“몰랐다.(웃음) 분위기나 흐름 모두 좋다. 가을 사나이답게 하던 대로 하면 될 것 같다.”

▲한화 문동주가 등판하지 못할 것이라고 예상했나.

“나는 첩보원이 없다. 몰랐다. 혹시 나올 수도 있다는 생각은 했다. 5차전이기 때문에 한화에서도 전력을 쏟아부을 것이라고 예상했다.”

▲주변의 기대가 높아졌다는 건은 느꼈나. 삼성에서 한국시리즈 응원 공지가 올라왔다고 한다.

“몰랐다. 그런 얘기는 하지 않았으면 좋다.(웃음) 나보다 전부 정보가 빠르다. 좋은 경기 5차전 할 수 있도록 하겠다.”

▲부임 첫 시즌 때 가을야구를 하지 못했다.

“지난해 하위권으로 분류됐다가 가을야구를 했다. 선수들이 큰 경기를 하면서 많이 성장했다. 경험, 자신감이 있었던 것 같다. 지난해 한국시리즈까지 갔는데, 올 시즌 이대로 무너질 수 없다라는 생각이 팀을 하나로 모은 것 같다.”

▲5차전 투수진 운용은.

“후라도와 원태인은 안 나온다. 상황에 따라 변수가 많은 게 야구다. 최원태-가라비토-이호성-김재윤이 가장 좋은 시나리오다. 워낙 변수가 많다. (배)찬승이도 (이)승민이도 그동안 쉬어서 볼에 힘이 있다. 투입 시점을 잘 찾아야 할 것 같다.”

