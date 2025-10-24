블랙핑크 리사 ‘하츄핑’ 사진 한 장에 SAMG엔터 주가 폭등

사진= 리사 SNS

블랙핑크 리사의 영향력이 또 한 번 증명됐다.

24일 오전 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’ 제작사 SAMG엔터테인먼트의 주가가 급등세를 보였다. 이는 리사가 자신의 인스타그램에 ‘하츄핑’ 굿즈 사진을 올린 직후 나타난 현상으로 풀이된다.

이날 오전 11시 기준 SAMG엔터 주가는 전 거래일 대비 20.27% 상승한 6만2300원에 거래되고 있다. 장중 한때 6만4900원(25.29% 상승)까지 치솟으며 투자자들의 관심이 집중됐다.

전날 리사는 인스타그램 스토리에 하츄핑 그립톡을 사용 중인 사진 여러 장을 올렸다. 하츄핑은 SAMG엔터의 대표 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’ 속 인기 캐릭터로, 리사의 게시물은 전 세계 1억 명에 달하는 팔로워에게 즉각 확산됐다. 업계는 “자연스러운 홍보 효과가 주가 상승으로 이어졌다”고 분석하고 있다.

리사의 ‘소셜 파급력’은 이미 여러 차례 증명된 바 있다. 과거 그녀가 중국 팝마트 대표 캐릭터 ‘라부부’ 키링을 인스타그램에 게시하자, 라부부의 검색량이 폭증했고 리셀가가 정가의 30배까지 치솟은 바 있다. 당시 매출 역시 폭발적으로 증가했다.

한편 SAMG엔터는 올해 상반기까지만 해도 주가 상승률 621.92%로 코스닥 전체 상장사 중 최고 상승률을 기록했다. 특히 극장판 <사랑의 하츄핑> 흥행 이후 ‘티니핑’이 단순 캐릭터를 넘어 IP(지식재산권) 산업의 강자로 떠올랐다는 평가가 이어졌다.

다만 하반기 들어 실적 부진 우려로 주가가 다소 조정을 받았다. 2분기 영업이익은 54억 원으로 3분기 연속 흑자를 이어갔으나, 전 분기 대비 약 15% 감소했다. 또한 완구 비수기인 3분기에는 실적이 주춤할 것이라는 전망이 우세했다.

그러나 증권가에서는 4분기부터 다시 상승세를 탈 것으로 기대하고 있다. 김아람 신한투자증권 연구원은 “3분기는 전통적인 완구 비수기인 데다 SM엔터테인먼트 협업 매출이 대부분 4분기에 반영돼 고정비 부담이 커졌다”고 전했다. 이어 “국내에서 ‘캐치 티니핑’ 시즌6이 이달 말 방영될 예정으로, 12월 완구 매출을 기대한다”며 “에스파핑 추가 굿즈와 SM엔터와의 아이돌 협업 공개도 예정돼 있다”고 덧붙였다.

리사의 한 장의 사진이 불러온 주가 급등. 그 여파는 이번에도 ‘리사 효과’라는 이름으로 증명되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

