[SW포토] 김민재, 팀의 막내이자만 힘은 막내가 아니야

김민재가 24일 서울 강남구 봉은사로 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 넷플릭스 서바이벌 예능 ‘피지컬: 아시아’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고있다.

'피지컬: 아시아'는 아시아 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁을 담은 넷플릭스 예능이다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

