‘카발RED’와 교촌치킨 ‘레드콤보’ 콜라보 만남

이스트게임즈의 신작 MMORPG ‘카발 레드(CABAL RED)’가 국내 대표 치킨 브랜드 ‘교촌치킨’과 함께하는 이색 콜라보가 화제를 모으고 있다.

이번 협업은 카발 레드의 핵심 전투시스템인 ‘콤보시스템’ 특유의 강렬한 전투 감성과 교촌치킨의 시그니처 매운맛 메뉴 ‘레드콤보’만의 매콤함이 각각 이용자에게 잊을 수 없는 경험을 선사한다는 공통점에서 비롯됐다.

이와 관련 게임 사전예약 참여자 중 추첨을 통해 총 1125명에게 교촌 레드콤보 모바일 교환권을 증정한다. 사전예약을 마친 이용자는 별도의 절차 없이 자동으로 응모되며, 당첨자는 이벤트 종료 후 공식 커뮤니티를 통해 공지될 예정이다.

카발 레드는 올해로 20주년을 맞은 ‘카발 온라인’의 정통성을 계승하면서도, 최신 트렌드에 맞는 전투 감각과 플레이 경험을 구현한 정통 MMORPG다. 원작의 핵심 시스템인 콤보와 배틀모드를 계승해 짜릿한 손맛을 제공한다. 광역 스킬 중심의 전투 구조와 쉬운 강화 시스템을 더해 누구나 부담 없이 스타일리시한 전투의 재미를 즐길 수 있다. 또한, 모바일과 PC 간 크로스플레이를 지원해 언제 어디서나 동일한 계정으로 자유로운 플레이가 가능하다.

오는 11월 25일 출시 예정인 카발 레드의 사전예약은 시작 직후부터 높은 관심 속에 성황리에 이어지고 있다. 참여자 전원에게는 10만 원 상당의 인게임 아이템 패키지가 100% 지급되며, 추가로 추첨을 통해 특별 경품이 제공된다. 사전예약은 공식 사전예약 페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어를 통해 참여 가능하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]