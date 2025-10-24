기획부터 ‘유방암 파티’? W코리아 초대장 공개에 ‘경악’

사진= W코리아 SNS, 시누 SNS

W(더블유)코리아가 유방암 인식 개선을 내세운 자선행사를 ‘연예인 술 파티’로 진행해 비판의 중심에 섰다.

지난 15일 열린 ‘러브 유어 더블유 2025(Love Your W 2025)’는 W코리아의 20주년 기념 캠페인으로, 유방암 인식 개선을 취지로 기획됐지만 행사 현장은 연예인과 인플루언서 중심의 술 파티로 변질됐다는 지적을 받았다. 행사를 주최한 W코리아는 유방암을 홍보 수단으로만 이용했다는 비판을 피하지 못하고 있다. 이와 관련해 크리에이터들 사이에서도 날선 비판이 이어졌다.

사진= 시누 SNS

23일 패션 유튜버 시누(본명 전신우)가 W코리아 초대장에서 ‘유방암 파티’라는 표현이 사용된 사실을 공개하며 또 한 번 논란이 됐다. 시누는 “‘유방암 파티’라는 기괴한 단어를 보고 솔직히 ‘이게 맞나’ 했다. ‘이걸 간다고?’ 생각했는데 많이들 가셨더라. 나만 기괴하게 생각했던 걸로”라며 황당함을 전했다.

실제로 W코리아는 공식 홈페이지와 연예인 초대장에도 ‘유방암 파티’라는 문구를 그대로 사용했다. 초대장에는 “본 캠페인은 유방암의 위험성을 널리 알리고 예방과 치료에 큰 힘을 보태고자 하는 데 목적이 있다”면서도 “이를 위해 특별히 마련한 파티”라고 기재돼 있어, 유방암 인식 개선과는 거리가 먼 행사라는 지적이 이어지고 있다.

183만 구독자를 보유한 유튜버 정선호는 20일 자신의 유튜브 채널을 통해 유방암 수술을 받은 모친을 초대, W코리아 행사 문제를 꼬집었다.

정선호는 모친에게 당시 행사에서 박재범이 선보인 ‘몸매’를 들려주었고, 모친은 “이게 뭐냐. 캠페인에서 이런 노래를 부르냐. 이건 조롱 아니냐. 기분이 나쁘다”라며 분노했다.

정선호는 “저는 주최 측 잘못을 크게 보고 있다. 생각이 없어도 이렇게까지 없을 수 있냐. 유명한 연예인, 셀럽, 인플루언서 모아서 (행사를 하면) 자동으로 (유방암에 대한) 인식이 좋아지는 거냐”라고 강하게 비판했다.

또한 그는 “어떤 구실로 연예인들을 공짜로 부르고는 싶고, 맹목적인 파티라고 하기엔 의미를 부여하고 싶어서 좋은 구실이 없을까 해서 ‘유방암’이 나온 것 같다. ‘유방암’이라는 소재를 팔아서 공짜로 연예인도 부르고 수십 개의 협찬을 받은 거 아니냐”라고 지적했다.

사진= W코리아 SNS

W코리아의 이번 행사는 20년간 지속해온 ‘유방암 팔이’ 논란을 다시 한번 부각시키며, 대중으로부터 공분을 사고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]