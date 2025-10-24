‘가면의 가면’ 현우, 걸스데이 ‘기대해’ 리메이크…25일 공개

숏폼드라마 ‘가면의 가면’과 OST 타이틀곡 ‘기대해’ 음원이 25일 오후 6시 동시 공개된다.

숏폼드라마 및 OST 제작사 (주)기세등등의 첫번째 작품 ‘가면의 가면’은 모든 인물이 재산과 권력을 둘러싼 탐욕에 휘둘리며 서로를 속이고 배신하는 이야기를 그린다. 배우 겸 가수로 활동하고 있는 현우가 로얄그룹을 지키기 위한 치밀한 전략가이자 냉혹한 심판자의 캐릭터를 갖춘 재벌2세 조회기 역할을 맡았다.

OST 타이틀곡 ‘기대해’는 2013년 발표한 걸스데이 원곡을 현우의 드라마 출연과 더불어 기획된 프로젝트 음원으로 공개된다. 더이상 누군가에게 끌리는 감정이 아니라 스스로의 감정을 선택하고 사랑을 찾아가는 내용으로 새로운 세대에게는 신선한 매력으로 오랜 팬들에게는 반가운 추억을 전할 것으로 기대된다.

기세등등의 수장이자 걸스데이 ‘기대해’의 작곡가 남기상 대표는 “이번 리메이크는 걸스데이 15주년을 축하하며 세대를 아우르는 음악적 오마주이자 새로운 시작의 의미를 담았다”며 “현우의 감정선과 어울리는 새로운 ‘기대해’를 통해 많은 분들이 새로운 설렘을 느끼길 바란다”고 밝혔다.

현우는 한국을 대표하는 뷰티위크 홍보대사로도 활동 중이다. K-뷰티 브랜드를 세계에 알리는 ‘K뷰티 커넥터’로 활약하는 등 다양한 영역에서 존재감을 빛내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

