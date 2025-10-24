임창정, 오는 11월 6일 ‘너를 품에 안으면’ 리메이크 음원 발매

가수 임창정이 컬트의 명곡 ‘너를 품에 안으면’을 리메이크한다.

24일 소속사 제이지스타에 따르면, 임창정은 오는 11월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 컬트의 ‘너를 품에 안으면’ 리메이크 곡을 발매한다.

‘너를 품에 안으면’은 컬트가 지난 1995년 발매한 정규 1집 ‘Welcome’(웰컴)의 타이틀곡이다. 발매된 지 30년이 지났지만 지금까지도 많은 아티스트들이 각종 방송에서 부르는 등 세대를 넘어 사랑받고 있는 1990년대를 대표하는 명곡 중 하나다.

임창정은 리메이크 음원 발매를 준비하는 과정에서 “‘너를 품에 안으면’이 발매됐을 당시 내 곡이었으면 좋겠다고 생각했다. 지금까지도 애창곡”이라고 밝히며, 직접 해당 곡을 선곡했다.

특히 1995년에 데뷔해 올해 30주년을 맞이한 임창정이 자신의 데뷔와 같은 해 탄생한 히트곡을 재해석한다는 점에서 더욱 의미를 더한다. 국내 최고 보컬리스트 중 하나로 평가받고 있는 임창정이 90년대 감성을 선보인다는 사실 하나만으로도 곡에 대한 기대가 높아지고 있다,

앞서 임창정은 2023년 발매한 ‘그대라는 사치’로 멜론 최신 차트에서 1위를 차지하는 등 리메이크 음원으로도 음원 강자의 저력을 입증한 바 있다. ‘너를 품에 안으면’을 통해선 원곡의 오리지널리티를 지키면서도 감각적인 현대적 사운드를 배치, 90년대 추억과 동시에 새로운 리스너들에게도 따듯하면서도 신선한 감성을 전달한다.

임창정은 지금까지 총 17집의 정규 앨범을 발매했으며, ‘그때 또 다시’, ‘소주 한 잔’, ‘또 다시 사랑’, ‘나란 놈이란’, ‘날 닮은 너’ 등 여러 히트곡을 남긴 것은 물론, 영화와 방송에서도 활약하며 연예계에 ‘멀티테이너’라는 단어를 확립시켰다. 2010년도 이후에도 ‘내가 저지른 사랑’, ‘하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다’, ‘별거 없던 그 하루로’ 등 히트곡을 발매하며 현재 진행형 ‘발라드 황제’로 사랑받고 있다.

소속사 제이지스타에 따르면 임창정은 ‘너를 품에 안으면’ 발매에 이어 해외 공연, 각종 방송 출연 등 올 하반기 활동에 가속도를 붙일 예정이다. 임창정의 리메이크 음원 ‘너를 품에 안으면’은 11월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

