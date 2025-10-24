“YG서 성형 안 해줬다” 박봄, 또 돌발 폭로 후 삭제…팬들 걱정↑

사진= 박봄 SNS

그룹 2NE1 출신 박봄이 또다시 의미심장한 글을 올렸다가 곧바로 삭제해 팬들의 우려를 사고 있다.

23일 오후 박봄은 자신의 개인 SNS를 통해 “화가 나지만 귀찮아서 시작만 해봤음.. 모두들 해피했으면 좋겠습니다.♥”라는 문구를 남겼다.

이와 함께 박봄은 “생각해보니 YG에서 성형을 해준 적이 한번도 없음. 한 두개는 내돈으로 한 것임”, “난 노래만 죽어라 하고 잘해도 본전임” 등 자신의 생각을 적은 글을 연달아 게재했다.

그는 자신에게 들어왔던 광고가 제대로 전달되지 않았다는 주장과 가족이 이용당했다는 내용도 함께 언급했다. 하지만 해당 게시물은 올린 직후 삭제됐다.

최근 박봄은 YG엔터테인먼트 양현석 대표를 고소하겠다는 주장을 하며 논란의 중심에 섰다. 박봄이 직접 작성한 것으로 보이는 고소장 이미지가 공개되자, 소속사 디네이션엔터테인먼트는 23일 공식 입장을 통해 “박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며, SNS에 게재된 고소장은 접수된 사실이 없다”라고 밝혔다.

현재 박봄은 모든 활동을 중단하고 치료와 회복에 집중 중인 것으로 알려졌다. 그러나 최근에는 또다시 반려견 학대 의혹이 제기됐다. 박봄이 립스틱을 입가에 바른 반려견의 사진을 공개했기 때문. 논란이 일자 그는 해당 게시물 역시 삭제했다.

팬들은 불안정해 보이는 박봄의 근황에 “박봄을 응원하는 사람들이 많다는 것만 알아줘”, “같이 힘내자 제발”, “아무것도 보지 말고 좋은 거 예쁜 것만 봐요” 등 응원의 메시지를 전하며 안타까움을 드러내고 있다.

