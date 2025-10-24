‘제4회 문경의 맛! 푸드페스티벌’ 개최…“맛있는 문경으로 가을여행 오세요”

사진=(사)한국외식업중앙회경북지회 문경시지부

약돌 한우·돼지, 오미자 등으로 잘 알려진 경북 문경의 맛을 오감으로 느껴볼 수 있는 가을 미식축제가 마련됐다. (사)한국외식업중앙회경북지회 문경시지부는 오는 11월 1일 문경 점촌역 광장 일원에서 ‘제4회 문경의 맛! 푸드페스티벌’을 개최한다고 24일 밝혔다.

가장 여행하기 좋은 계절에 개최되는 이번 페스티벌은 평소에 맛볼 수 없는 문경만의 독특하고 향토적인 맛의 세계를 가을 문경여행과 함께 부담 없이 즐길 수 있는 최고의 기회가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

“다양하게 보고!”, “밤에도 먹고”, “즐기자!”라는 3가지 테마를 통해 진행되는 이번 푸드페스티벌에서는 코리안 마스터쉐프 품평회, 문경 푸드 요리경연대회, 문경푸드 판매·체험·전시 부스 등 입맛 당기는 이벤트와 홍보 행사 등이 열려 문경을 대표하는 향토음식뿐만 아니라 크리에이티브한 문경의 새로운 요리들도 함께 맛볼 수 있을 예정이다.

오전 11시 50분부터 열리는 문경 푸드 요리경연대회가 가장 먼저 축제의 막을 연다. 예선을 거쳐 본선에 진출한 총 10팀이 식사류(한식)를 주제로 뜨거운 요리 대결을 펼치게 된다. 다양한 종류의 버섯과 나물, 사과를 비롯해 약돌돼지, 송어 등 문경의 농·특산물을 활용한 아이디어 넘치는 식사 메뉴들이 축제 현장에서 새롭게 탄생하게 되며 품평회를 통해 시식의 기회도 주어진다. 최종 수상자는 심사위원과 현장에 참석한 방문객들의 품평회를 거쳐 가려지게 되며, 대상을 비롯한 수상자들에게는 상금이 수여된다.

오후 2시 35분부터는 문경 등 다양한 지역의 로컬 미식을 선보여온 김성식, 김혜숙 조리기능장이 새롭게 개발한 3종 메뉴를 “코리안 마스터쉐프 요리 시연·품평회”에서 맛볼 수 있다. 문경 향토식재료를 활용한 음식, 샐러드와 곁들여 먹을 수 있는 간식, 문경 특산품인 약돌돼지와 한우, 오미자 등을 활용한 이색 메뉴 등 축제 당일 이곳에서 처음 선보이는 3가지의 요리가 전국 식객들의 입맛을 사로잡을 예정이다.

또한, 방문객들이 보다 풍성하게 축제를 즐길 수 있도록 약 30개 부스 규모의 푸드판매관, 푸드체험관, 푸드전시관 등이 운영된다. 맛집 투어 여행객들이 많이 찾는 문경의 다양한 음식들이 푸드판매관에서 방문객들을 만난다.

푸드체험관에서는 ‘나만의 컵케이크 만들기’, ‘어린이 식생활 개선 요리 체험’, ‘문경 찻사발에 담긴 전통차 시음하기’ 등과 함께 문경의 대표음식, 문경 특산물로 만든 경상도 특색 음식 등을 체험할 수 있는 프로그램들이 동시에 진행된다. 또한 푸드전시관에서는 오미자 활용 가공품, 지역 자활센터 및 식품제조 가공업소 생산품 등을 눈과 입으로 직접 확인할 수 있는 전시와 시식 부스가 마련된다.

(사)한국외식업중앙회경북지회 문경시지부는 “이번 ‘문경의 맛! 푸드 페스티벌’을 통해 문경 농·특산물을 활용한 지역 대표 향토음식을 발굴하고 상품화 육성의 기반을 마련하여 지역경제 활성화를 이룰 것.”이라고 행사의 취지를 소개하면서, “여행하기 가장 좋은 11월의 첫 날, 점촌역 광장을 방문하셔서 향기로운 문경의 미식 세계에 흠뻑 빠져보시길 바란다”고 환영의 인사를 전했다.

