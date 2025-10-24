서동주, 경차타고 VIP행사서 쫓겨났다…“처음으로 민망”

사진= 유튜브 채널 ‘서동주 TV’ 화면 캡처

방송인 서동주가 경차를 타고 명품 브랜드 VIP 행사에 참석했다가 겪은 황당한 경험담을 전했다.

23일 공개된 유튜브 채널 ‘서동주 TV’의 영상 ‘구독자 여러분! 저희 집으로 초대합니다 동주네 플리마켓 OPEN!’*에서 서동주는 플리마켓을 준비하며 근황을 공개했다.

그는 “장소는 집 근처에 있는 동네 카페 혹은 저희 집 마당에서 하거나 두 가지를 생각하고 있다. 수익금은 일부 기부하는 게 어떨까 싶다. 많이 모이면 좋겠는데 아무래도 싸게 팔 거라 금액이 적으면 개인 돈을 더해서 적정선에서 기부를 하면 어떨까 이런 마음으로 하게 됐다”고 설명했다.

이어 “힙한 성수동 팝업, 압구정 팝업 이런 거 아니고 창동 팝업은 동네 잔치 느낌이다. 동네 분들도 판매하실 물건을 갖고 온다더라. 전 명품은 없지만 다른 분들이 명품 같은 거 갖고 오실 테니까 기대해주시면 좋을 거 같다”고 덧붙였다.

제작진이 “특별히 명품을 안 사는 이유가 있냐”고 묻자, 서동주는 “가죽을 최대한 소비를 안 하려 하는데 명품은 가죽인 경우가 많아서 가죽이 아닌 제품인데 명품이라면 쓸 때도 있다. 또 하나는 제가 부유한 스타일이 아니다. 제 수준에 맞게 사는 것”이라고 답했다.

그는 이어 VIP 브랜드 행사에 참석했던 당시 상황을 털어놨다. “얼마 전에 VIP행사에 갔다. 큰 브랜드의 행사에 갔는데 제가 경차를 탄다. 엄청 좋은 차들이 줄줄이 검은색으로 있는데 그 사이에 제가 낀 거다. 그랬는데 일하시는 분들이 잘못 들어온 줄 알고 돌려 나가라더라. 행사 중이니까 돌려 나가라더라”라며 “그런 상황에서 나갔는데 브랜드 행사장이 통유리로 된 곳이라 안에서 진짜 너무 많은 직원들이 쳐다보고 있었던 거다. 평소에 그런 거 신경 안 쓰는데 약간 민망하더라. 보고 있는데 내리니까”라고 솔직하게 말했다.

서동주는 “내려서 들어갔는데 ‘내가 더 당당해야지’ 싶었다. 경차 너무 좋아하고 진짜 편하다. 이것만큼 좋은 차가 없고 이거 없으면 큰일날 뻔한 경우도 많으니까. 더욱 당당해야겠다 마인드 컨트롤하면서 왔다”며 “태어나서 처음으로 민망했다”고 회상했다.

제작진이 “차 바꾸실 생각이냐”고 묻자, 그는 “다음 레이가 나온다길래 신청해놨다. 운전을 막하는 스타일이라 너무 편하다. 주차대란인 곳을 가도 쏙쏙 들어간다. 너무 좋은데 그날만 좀 민망했다”고 웃으며 답했다.

