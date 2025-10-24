서인영, 9년 만에 가인 불화설 해명…“지금은 친해”

사진= MBC ‘황금어장-라디오스타’ 방송 화면 캡처

가수 서인영이 9년 전 불거졌던 브라운아이드걸스 가인과의 불화설에 대해 직접 입을 열었다.

23일 서인영은 자신의 SNS를 통해 진행한 라이브 방송 중 한 팬으로부터 “가인이랑 사이가 어떤지”라는 질문을 받았다. 이에 그는 “가인이랑 친하다”며 “나도 그때 너무 섣부르게 선배답지 못했던 것 같고 나도 상처 받았던 부분이 있었다”고 털어놨다.

이어 “같이 잘 풀었고 가인이랑 친하다. 더 이상 이슈 만들지 맙시다”라며 “무슨 일 없었다. 내가 그건 유튜브에서 모든 걸 다 꺼내겠다. 여기는 가볍게 가자”고 덧붙이며 불화설에 종지부를 찍었다.

앞서 두 사람은 지난 2015년 MBC 예능 ‘황금어장-라디오스타’에 함께 출연했다. 당시 가인은 방송에서 “데뷔 초 많은 나이를 숨겼던 나르샤에게 서인영이 반말을 했던 일화”를 언급하며, “나중에 나르샤가 나이가 많다는 걸 알게 된 후에도 서인영의 말투가 변하지 않았다”고 밝혔다.

방송 후 일부 시청자들은 가인의 발언 당시 서인영의 표정이 굳어 있었다며 미묘한 신경전을 지적했다. 온라인에서는 “아무리 선배라도 나이가 많은 후배에게 반말은 예의가 아니다”라는 비판과 “방송 각본일 수도 있다”는 의견이 엇갈렸다.

논란이 커지자 서인영은 SNS를 통해 “촬영장에서 문제는 없었다”며 “평소 잘 지내는 관계”라고 해명했다. 또 “선후배 예의를 중요하게 생각한다”고 강조하며 “녹화 전에 들어갈 때와 들어가서의 가인이 너무 달라 당황했다”고 해명했다.

그러나 이후 일부 네티즌이 ‘후배 잡는 선배 같다’는 지적을 하자, 서인영은 “가인은 대기할 때 요즘 후배들은요 언니 이런 행동 저런 행동 얘기하는 이제 완전 대선배 마인드이던데 다른 후배가 이렇게 했다면 참았을까요?”라며 속내를 드러냈다.

당시 온라인에서는 ‘선배의 갑질이냐, 후배의 예의 없음이냐’를 두고 갑론을박이 이어졌지만, 서인영은 이번 라이브 방송을 통해 “서로 잘 풀었고 지금은 친하다”고 밝히며 논란을 마무리했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

