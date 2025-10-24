“죽는 줄 알았다” 이지혜, 하와이 여행 중 지진 경보에 비상 상황

사진= 유튜브 채널 ‘관종언니’ 화면 캡처

가수 겸 방송인 이지혜가 가족과 함께한 하와이 여행 중 뜻밖의 지진 경보를 맞닥뜨려 놀란 사연을 전했다.

23일 유튜브 채널 ‘관종언니’에는 ‘최고의 며느리 이지혜 시부모님, 시누이 모시고 통 큰 하와이 한달살기’라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상 속 이지혜는 남편 문재완, 두 딸과 함께 하와이로 향하는 비행기에 올랐다. 그는 “시댁 식구들이 현지에서 한 달 살이 중이다. 시부모님이 결혼 50주년 기념으로 하와이에 한 달 살고 계신다”고 설명했다.

하와이에 도착한 가족은 에어비앤비 숙소를 둘러보며 여행의 설렘을 만끽했다. 이지혜는 시부모님, 시누이와 재회한 뒤 다음날부터 하와이 해변에서 여유로운 시간을 즐겼다.

그러나 평화로운 분위기도 잠시, 해변에 갑작스레 경보음이 울리며 긴장감이 감돌았다. 현지에서 인도네시아 규모 6.0의 지진이 발생한 영향으로 경보가 발령된 것이었다.

이에 놀란 이지혜는 “너무 깜짝 놀랐다. 소리가 너무 무서웠다. 죽는 줄 알았다”고 당시 상황을 생생히 전했다.

한편, 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 유튜브 채널을 통해 솔직하고 유쾌한 일상으로 큰 사랑을 받고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

